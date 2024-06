Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono sposati: le foto delle nozze dell’ex Miss Italia

video suggerito

Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono detti "sì" nel pomeriggio di sabato 22 giugno, nella chiesa di Santa Maria di Castello a Tarquinia. Per i festeggiamenti la coppia e gli invitati si sono spostata in un resort a Montalto Marina.

Le nozze tra Alice Sabatini e Gabriele Benetti

Alice Sabatini e Gabriele Benetti non hanno mai fatto mistero di desiderare un matrimonio tradizionale "e allo stesso tempo originale"."Ci sposeremo in chiesa per rispetto delle tradizioni e perché crediamo nel significato e nella sacralità del momento" aveva detto la modella in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. E quello che si è celebrato il 22 giugno – stesso giorno delle nozze di Diletta Leotta e Karius e di Daniela Ferolla e Vincenzo Novari – è stato proprio così. Dopo la cerimonia in chiesa, sposi e invitati si sono spostati in una villa immersa nel verde. Nelle storie pubblicate su Instagram dall'ex Miss Italia e dagli invitati, si vedono gli sposi arrivare a bordo di un van anni '60. I festeggiamenti si sono conclusi con fuochi d'artificio, taglio della torta, un romantico bacio tra i due e danze "scatenate" sulla pista da ballo.

L'amore tra Alice Sabatini e Gabriele Benetti

Alice Sabatini e Gabriele Benetti (cestista) stanno insieme dal 2016, l'ex Miss Italia raccontava che a unirli non fosse solo l'amore per il basket: "Non abbiamo mai litigato, mi appoggia in tutto e per tutto. Oltre al basket, abbiamo in comune la passione per le moto".

L'annuncio delle nozze tra i due, era arrivato lo scoro anno. L'ex Miss Italia aveva condiviso un post su Instagram in cui mostrava l'anello: "Felici così come 7 anni fa, per me è un Sì. Una sorpresa bellissima ed inaspettata. I fiori, il tramonto e tu, bello e pieno di amore come sempre. Ti amo". Qualche settimana prima delle nozze sui social erano apparse le foto della festa di addio al nubilato di Alice Sabatini.