Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono sposati dopo 20 anni di fidanzamento: le foto del matrimonio Daniela Ferolla, conduttrice Rai, ha sposato a Roma il suo compagno Vincenzo Novari. Tra gli invitati alcuni volti noti del mondo della tv, da Mara Venier a Simona Ventura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Daniela Ferolla, conduttrice di Unomattina e Miss Italia 2001, si è sposata con il manager Vincenzo Novari. Il matrimonio si è celebrato a vent'anni dal loro primo incontro, i due, infatti, si sono conosciuti nel 2004. Le nozze, avvenute nello stesso giorno di quelle tra Diletta Leotta e Loris Karius, si sono tenute a Roma. Tra gli invitati anche Mara Venier e la conduttrice Monica Setta.

Le nozze tra Daniela Ferolla e Vincenzo Novari

Tempo di matrimoni. A separare le nozze tra Diletta Leotta e Lorius Karius da quelle di Daniela Ferolla e Vincenzo Novari più di 500 mila km. Se per la prima coppia la location scelta è stata l'isola di Vulcano, la seconda ha optato per la Capitale, scegliendo di tenere banchetto e festeggiamenti a Castello di Tor Crescenza (a pochi minuti da Corso Francia e da Ponte Milvio). Presenti alla cerimonia, riservata e lontana dai riflettori, molti volti noti della tv. Tra gli ospiti anche Mara Venier e sua figlia Elisabetta Francini, Monica Setta, Angela Melillo, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Nelle storie Instagram degli invitati, oltre alle congratulazioni per la copia di neo sposi, anche video del taglio della torta.

L'amore tra Daniela Ferolla e Vincenzo Novari

Daniela Ferolla e Vincenzo Nori si sono conosciuta nel 2004 e da quel momento non si sono mai lasciati. La coppia ha 25 anni di differenza, lei 40 lui 65. Vincenzo Novari è un manager originario di Genova, con una grande passione per le automobili e il calcio (molto tifoso del Milan). Ha un figlio, Giulio, nato dal precedente matrimonio. È un imprenditore conosciuto nel suo settore, è stato il CEO della Fondazione Milano Cortina 2026. La notizia delle nozze con Daniela Ferolla era iniziata a circolare ad aprile, quando i due sono stati paparazzati sul settimanale Chi mano nella mano.