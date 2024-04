video suggerito

Daniela Ferolla sposerà Vincenzo Novari: "Le nozze a giugno dopo 20 anni di fidanzamento" Daniela Ferolla sposerà il compagno Vincenzo Novari dopo 20 anni di fidanzamento. Si sono conosciuti nel 2004 e nel giugno 2024 si giureranno amore eterno: il settimanale Chi gli dedica spazio nel nuovo numero aggiungendo foto inedite scattate alla coppia.

A cura di Gaia Martino

Foto da Chi

Daniela Ferolla è pronta a sposare il fidanzato, Vincenzo Novari. Miss Italia 2001, oggi conduttrice di Unomattina su Rai1, ha conosciuto il compagno, imprenditore 64enne, nel 2004: a distanza di 20 anni dal loro primo incontro coroneranno il loro amore con le nozze. Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme, mano nella mano, durante una passeggiata per le vie di Milano. "Per una volta lui si mostra affettuoso in pubblico" scrive la rivista accanto alla foto che li ritrae mentre si baciano.

Le nozze imminenti di Daniela Ferolla con Vincenzo Novari

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari, 20 anni dopo il loro primo incontro, si sposeranno: si sono conosciuti nel 2004 e in questo 2024 sono decisi a giurarsi amore eterno. La data delle nozze, scrive il settimanale Chi, sarebbe stata programmata per il 22 giugno. Si tratta del secondo matrimonio per lui che è padre di Giulio, nato dalla precedente relazione. Uomo estremamente discreto, davanti ai paparazzi pronti a fotografarli ha deciso di lasciarsi andare, "per una volta", regalando ai presenti un romantico bacio con la sua prossima sposa durante una passeggiata per le vie di Milano, dove vivono.

Foto da Chi

Chi è Vincenzo Novari, futuro sposo di Daniela Ferolla

Vincenzo Novari, 64 anni, è un uomo d'affari originario di Genova. Appassionato di automobili e di calcio, tifosissimo del Milan, è papà di Giulio, nato dal precedente matrimonio. Imprenditore molto conosciuto nel suo settore, è stato il CEO della Fondazione Milano Cortina 2026. Su Instagram ha il profilo privato, su Facebook invece è accessibile ai visitatori una dedica fatta alla compagna Daniela Ferolla in occasione del successo di UnoMattina: "Brava Dada, meriti tutto quello che hai. Un grande traguardo, una bella sfida che sono sicuro ancora una volta vincerai con la tua professionalità e la tua semplicità".