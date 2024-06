video suggerito

La vita privata di Daniela Ferolla: la storia d’amore con Vincenzo Novari e il matrimonio dopo 20 anni Dopo una storia d’amore lunga vent’anni, Daniela Ferolla e Vincenzo Novari sono convolati a nozze il 22 giugno 2024. La coppia non ha figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono conosciuti nel 2004 e dopo 20 anni di fidanzamento sono convolati a nozze il 22 giugno 2024. La coppia non ha figli, ma Vincenzo Novari è padre di Giulio, nato da un predente matrimonio.

La storia tra Daniela Ferolla e Vincenzo Novari nata nel 2004

Vincenzo Novari e Daniela Ferolla si sono conosciuti nel 2004 e da quel momento non si sono più lasciati. Un colpo di fulmine che ha dato inizio a una relazione solida, i due sono andati a vivere insieme e la loro storia d'amore è culminata nelle nozze dopo vent'anni di fidanzamento. Lei, classe '84, modella e da poco nel mondo della televisione aveva 20 anni quando si sono conosciuti, mentre lui ne aveva già 45. La differenza d'età tra i due non è ma stata un problema.

Il matrimonio festeggiato dopo 20 anni d’amore

Il matrimonio di Vincenzo Novari e Daniela Ferolla (celebrato il 22 giugno 2024, nello stesso giorno di quello tra Diletta Leotta e Loris Karius) si è tenuto a Roma, la coppia ha scelto di tenere banchetto e festeggiamenti a Castello di Tor Crescenza, località situata a pochi minuti da Corso Francia e da Ponte Milvio. Tra gli inviati presenti alla cerimonia, riservata e lontana dai riflettori, molte personalità della televisione. Presenti anche Mara Venier e sua figlia Elisabetta Francini, Monica Setta, Angela Melillo, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari non hanno figli insieme

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari non hanno figli insieme. In un'intervista rilasciata a Oggi nel 2018, l'ex Miss Italia rispondeva a una domanda a proposito della maternità: "Figli? In questo momento è un po’ difficile, sono sempre in giro! Perciò, dicevo, ci vorrebbe per me un programma in studio…". Il manager è padre di Giulio, nato dal precedente matrimonio.