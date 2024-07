video suggerito

Marisol e Petit sempre più innamorati dopo Amici, le foto della vacanza insieme in Sardegna Marisol Castellanos sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al fidanzato Petit. Tra la ballerina e il cantante dell'ultima edizione di Amici l'amore è nato davanti alle telecamere del programma e ora procede a gonfie vele. Come mostrano gli scatti sui social, i due sono felici e innamorati mentre si rilassano in Sardegna.

A cura di Elisabetta Murina

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Marisol Castellanos e Petit, nata durante l'ultima edizione di Amici. La ballerina e il cantante stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme in Sardegna, pubblicando sui social alcuni momenti della loro fuga d'amore. Dopo la fine del talent, che si è concluso con la vittoria di Sarah Toscano, i due si erano riscoperti più innamorati che mai.

Le foto di Marisol in vacanza con Petit

Come mostrano le immagini condivise su Instagram, Marisol si sta godendo qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna, all'insegna del sole e del mare. Una breve pausa di relax dopo l'anno appena trascorso e la recente operazione al ginocchio, che l'ha costretta a fermarsi temporaneamente. Con lei il fidanzato Petiti, di cui si è innamorata durante il talent di Maria De Filippi. Anche lontano dalle telecamere del programma, la loro storia d'amore procede a gonfie vele e gli scatti pubblicati sul profilo di lei lo testimoniano. I due prendono il sole in spiaggia, si baciano e scherzano insieme, apparendo più complici che mai. "Mini dump sardo", ha scritto la ballerina nel pubblicare alcune foto sui suoi social.

L'amore tra Marisol e Petit

"Mi sono resa conto che quando stavo con lui, stavo bene. Lui mi dava sicurezza, mi trasmetteva leggerezza", ha raccontato Marisol, ospite del podcast di Lorella Cuccarini, a proposito di cosa l'ha fatta innamorare del cantante. Tra loro la scintilla sarebbe scoppiata piano piano davanti alle telecamere di Amici: "Mi ha fatto prendere il percorso in modo diverso, è stato fondamentale. Mi fa morire dal ridere, emana energie positive". Una volta finito il talent, che ha visto la ballerina vincere nella sua categoria, la storia procede a gonfie vele: "Adesso va meglio di quando eravamo dentro. Lui si adatta a tutto e anch'io. In casetta ci capitava di discutere per cose inutili, perché abbiamo caratteri simili. Abbiamo iniziato la nostra relazione dalla convivenza a 18 anni, è molto strano".