Le parole di Federica Calemme per Gianmaria dopo il GFVip: “Grazie per essermi stato accanto” Federica Calemme dedica il suo primo post dopo l’eliminazione dal GFVip a Gianmaria Antinolfi, con il quale ha intrapreso una conoscenza intensa e piuttosto intima: “Grazie per essermi stato accanto, meriti tutto”.

A cura di Ilaria Costabile

Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip i concorrenti del reality show di Canale 5 si trovano ad analizzare le loro emozioni, rivivere le sensazioni che hanno provato in quei giorni di reclusione forzata. Ed ecco arrivare a distanza di qualche giorno dalla sua uscita, le parole di Federica Calemme per Gianmaria Antinolfi, con cui ha condiviso molti momenti davvero significativi nella casa più spiata d'Italia, sebbene il loro rapporto non sia sia poi evoluto in una storia d'amore.

La dedica per Gianmaria Antinolfi

Dopo un primo post pubblicato su Instagram in cui appare solo la frase "delicata ma potente", probabilmente riferita a sé stessa, alla sua personalità, ecco comparire i primi commenti più diretti, precisi e indirizzati ad una delle poche persone con cui Federica Calemme può dire di aver condiviso attimi davvero intensi nel suo percorso è proprio Gianmaria Antinolfi. L'attrazione e il feeling venutosi a creare tra loro ha fatto da contorno ad una serie di momenti più intimi e decisamente personali che hanno segnato la sua permanenza nella casa, ed è proprio a questo che fa riferimento la modella:

Ci pensi mai se il nostro posto è sempre stato questo? E chi non vuole rimanere e aspettare, ci rimane lo stesso. Tanto non c'è più chi guarda, non c'è più chi sente perché solo il pensiero è reale e tutto il resto mente. GRAZIE per aver sopportato i miei mille sbalzi d’umore per essermi stato accanto in questo breve ma intenso viaggio dentro me stessa. Meriti tutto!

Il legame tra Federica e Gianmaria

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemmesi sono avvicinati immediatamente, non appena la napoletana ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, eppure nonostante i primi avvicinamenti qualcosa frenava la ragazza che, infatti, ad un certo punto ha dichiarato di pensare ad una persona fuori. Ragazzo che, però, avrebbe già iniziato a frequentare un'altra persona, senza aspettare che lei mettesse fine alla sua esperienza a Cinecittà. Dopo questa amara conferma, però, qualcosa si è sbloccato e i due sono riusciti ad avvicinarsi, trascorrendo anche attimi veramente intensi insieme e promettendosi di creare qualcosa una volta finito il reality.