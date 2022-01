“Ho un pensiero più forte fuori dal GF Vip”, Federica Calemme si allontana da Gianmaria Antinolfi Il flirt tra Gianmaria Antifnolfi e Federica Calemme nella casa del Grande Fratello Vip è già finito. La ragazza ha deciso di fare un passo indietro perché ha “un pensiero più forte fuori” e non se la sente di buttarsi in una nuova conoscenza.

A cura di Elisabetta Murina

Quello che sembrava l'inizio di un nuovo flirt nella casa del Grande Fratello Vip, si è trasformato presto in tutt'altro. Federica Calemme e Gianmaria Antinfoli, che solo poco tempo fa si erano scambiati i primi passionali baci, ora hanno fatto un passo indietro nel loro rapporto. La gieffina starebbe pensando a qualcun altro fuori dal reality e per questo non se la sentirebbe di continuare la conoscenza.

Il confronto tra Gianmaria e Federica

È passato solo qualche giorno dal primo bacio, ma già il loro rapporto sembra aver cambiato direzione. E così, dalla recente passione che li ha travolti, Gianmaria e Federica si sono trovati faccia a faccia a chiarire le cose. La gieffina ha spiegato all'imprenditore napoletano di non essere pronta a buttarsi in una nuova conoscenza per via di un "pensiero più forte fuori", una persona che quindi la aspetterebbe una volta uscita dalla casa del GF Vip, anche se lei ha dichiarato di essere single. Quando l'imprenditore le ha espresso le sue perplessità: "Io ero confuso, tu hai fatto un cambio repentino in tutto", lei ha risposto così: "Ci ho pensato un po di più, sono confusa. Ho provato a vivermi un'altra emozione ma c'è un pensiero più forte fuori". "Mi aspettavo questi ultimi dieci giorni in maniera completamente diversa. Allontanarmi da te non è stato facile", ha concluso Gianmaria che dovrebbe abbandonare la casa entro la fine di gennaio.

Gianmaria si sfoga con Soleil Sorge

Dopo il confronto con Federica, Gianmaria si sfoga in giardino con Soleil Sorge e ammette che la fine del rapporto è arrivata in modo inaspettato, pur rispettando e accettando la scelta fatta da Federica:

Questa volta non me lo aspettavo proprio, vista la qualità del tempo che abbiamo passato insieme. Abbiamo riso, scherzato, giocato. È stato tutto talmente bello e naturale che non capisco. Ha preso le sue decisioni e le accetto.

Chi è il misterioso ragazzo di Federica

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 10 gennaio, Alfonso Signorini ha chiesto a Federica notizie del ragazzo che aveva prima di entrare nella casa del GF Vip. Lei ha ribadito di aver varcato la porta rossa da single e che Leo, questo il suo presunto nome, fosse solamente una persona a cui lei è molto legata e non il suo fidanzato. Tuttavia, pare che il pensiero nei suoi confronti sia così forte da averla spinta a fare un passo indietro nella conoscenza con Gianmaria.