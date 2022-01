La Love Boat di Gianmaria e Federica: dal “quando esco ti vengo a prendere” ai baci passionali Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata di nuovo la passione tra Federica Calemme e Gianmaria Antinofli. I due hanno trascorso una romantica serata nella nave dell’amore, finita con baci passionali nell’idromassaggio, tenere effusioni sotto le coperte e promesse per il futuro.

A cura di Elisabetta Murina

Tra Gianmaria Antinofli e Federica Calemme sembrava che la passione fosse ormai finita, dopo che lei aveva annunciato di avere "un pensiero più forte fuori" dal Grande Fratello Vip. Ma ora pare che la scintilla si sia riaccesa di nuovo, dopo che l'imprenditore napoletano ha deciso di farle una sorpresa. I due hanno passato una romantica serata nella nave dell'amore, decidendo poi di dormire insieme.

La serata di Federica e Gianmaria nella Love Boat

Il Grande Fratello ha deciso di concedere una romantica sorpresa a Federica e Gianmaria, dandogli la possibilità di trascorrere una serata nella Love Boat, lontani dagli occhi indiscreti dei compagni. I due hanno cenato insieme, apparendo entrambi complici e sorridenti, anche la stessa Federica che non molto tempo fa aveva deciso di allontanarsi dall'imprenditore. A tavola, Gianmaria pensa al futuro che lo aspetta una volta uscito dal reality e immagina la coinquilina al suo fianco. "Verresti diretto da me?", gli chiede Federica. Lui non ha dubbi e promette: "Certo, quando esco ti vengo a prendere". La ragazza, seppur un pò imbarazzata, sembra accettare con piacere l'invito.

Federica e Gianmaria a cena nella Love Boat

Il bacio nell'idromassaggio e la notte insieme

La serata di Gianmaria e Federica ha preso presto un romantico risvolto. Dopo aver cenato, scherzando e parlando del futuro, i due "piccioncini" si sono spostati nella vasca idromassaggio, dove è scoppiata di nuovo la passione. Qui si sono lasciati andare a baci passionali senza che questa volta il GF censurasse nemmeno un attimo. Poi si sono spostati nella camera da letto della Love Boat, dove le attente telecamere del reality li hanno pizzicati sotto le coperte, probabilmente intenti a scambiarsi tenere effusioni. Che questa volta il loro legame sia destinato a durare di più?