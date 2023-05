La normalità di Totti e Noemi Bocchi: le foto sul balcone a prendere il sole e in giro per la spesa Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati beccati dai fotografi di Chi nella piena normalità di un weekend romano, intenti a prendere il sole nella loro casa di Roma Nord e in tuta a fare la spesa al supermercato.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo essere stati fotografati al ristorante, per le strade di Roma, in vacanza e ovunque ci fosse un obiettivo dei paparazzi a potergli puntare un flash sul volto, adesso Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati beccati nella più semplice normalità, intenti a prendere il sole nell'attico della loro casa a Roma Nord e in scooter a fare la spesa.

Le foto sul balcone di casa a prendere il sole

È trascorso quasi un anno da quando è scoppiata la bufera mediatica che ha coinvolto Francesco Totti e Ilary Blasi a seguito del loro divorzio, dopo mesi e mesi di negazioni e di smentite circa le voci di una possibile separazione. Un anno che l'attuale compagna dell'ex Capitano della Roma è comparsa sui giornali e da quel momento i due hanno potuto viversi la loro relazione alla luce del sole. Prima al mare, poi per le vie della Capitale e a seguire in tanti altri posti, dai locali allo stadio, in compagnia dei figli o meno, i due sono stati beccati insieme, durante le varie fasi della loro storia che, in un attimo è stata sotto gli occhi di tutti. Ed è così che i fotografi del settimanale Chi, dopo averli beccati intenti ad entrare nel palazzo della loro dimora a Roma Nord, poco dopo l'ingresso nel nido adattato alla loro vita di coppia, immortalano i due in questi primi giorni di vero caldo a prendere il sole sul balcone, con tanto di gambe appoggiate alla ringhiera.

Foto del settimanale Chi

Noemi Bocchi e Francesco Totti in giro per Roma in scooter

Una routine normale, come quella di una coppia qualsiasi che durante il weekend tra un impegno e l'altro si concede qualche minuto di relax, approfittando poi dell'attico in cui vivono nella Capitale. Ma non possono mancare i doveri, ed ecco che la coppia è stata beccata in scooter, diretta ad un supermercato nelle vicinanze della loro dimora. Le acque sono decisamente più calme rispetto a dodici mesi fa, quando l'ex calciatore era tartassato dai paparazzi e dalle ricostruzioni possibili della fine del suo matrimonio, sono trascorsi mesi e intanto sia lui che la sua ex moglie, Ilary Blasi, hanno ormai iniziato una nuova vita, combattendo ancora per un divorzio quanto più equo è possibile, soprattutto che non faccia soffrire i loro figli.

