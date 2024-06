video suggerito

Luxuria si prepara alla finale dell’Isola: “Ce l’ho messa tutta, ringrazio l’editore per l’opportunità” A poche ore dalla finale che eleggerà il naufrago vincitore dell’Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria ringrazia il pubblico del reality e Pier Silvio Berlusconi, editore Mediaset, per l’opportunità ricevuta: “Ce l’ho messa tutto per non deludere chi ha avuto fiducia in me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mercoledì 5 giugno andrà in onda in prima serata su Canale5 la finale dell’Isola dei famosi, la prima edizione condotta da Vladimir Luxuria. Proprio la presentatrice, a poche ore dall’appuntamento che concluderà la stagione 2024 del reality, ha voluto ringraziare il pubblico che l’ha seguita in tv e, soprattutto, l’editore Mediaset Pier Silvio Berlusconi per l’opportunità ricevuta e che le ha consentito di passare dal ruolo di opinionista a quello di conduttrice nello spazio di pochi mesi.

I ringraziamenti di Vladimir Luxuria

“Sono qui nel backstage dell'Isola dei Famosi perché vi voglio invitare alla finale di mercoledì 5 giugno in cui dopo un lungo viaggio sapremo chi vincerà l'edizione dell'Isola dei Famosi 2024”, dice Luxuria nel filmato caricato sul suo profilo Instagram a poche ore dalla finalissima, “Volevo anche approfittarne per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di questo programma. Io ho avuto il privilegio e l'opportunità di imparare man mano a condurre una diretta televisiva a fianco di tanti professionisti che ho conosciuto durante questa mia esperienza e che devo davvero ringraziare tutti, tutti, tutti”.

Luxuria: “Filmati estrapolati per mettermi in cattiva luce”

“Ce l'ho messa tutta, veramente ce l'ho messa davvero tutta, ho fatto tutto quello che ho potuto per non deludere il pubblico da casa e soprattutto per non deludere chi mi ha dato questa grande opportunità e chi ha riposto questa fiducia in me. Quindi volevo ringraziare l'editore, per questa grande opportunità datami. So che si scrivono, si dicono molte cose, ma il sentimento della gratitudine è un sentimento che io provo sempre. Quindi grazie”, ha proseguito la conduttrice per poi fare una precisazione relativa a una serie di filmati – non ha specificato quali – che sarebbero stati tagliati ad arte per metterla in cattiva luce, “Mi dispiace di alcuni filmati che sono stati estrapolati per mettermi in cattiva luce con chi invece ha così tanto avuto fiducia in me. Ma io sono una persona sincera, schietta e quindi grazie, grazie, grazie e ci vediamo domani alla finale dell'Isola”.