I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana dal 27 novembre al 3 dicembre Guida ai film e alle serie tv da vedere in streaming tra i contenuti più visti su Netflix questa settimana: il docufilm Unica, la serie thriller Una famiglia quasi normale, il game show ufficiale di Squid Game, il film romantico Ultima notte a Istanbul e il cartoon Leo.

Ecco una guida ai film e alle serie tv da non perdere questa settimana in streaming su Netflix. Consigli utili per chi è alla ricerca di una bussola per orientarsi tra nuove uscite, contenuti in scadenza o serie e film più popolari: ecco una varietà di titoli per soddisfare i gusti degli abbonati Netflix. Commedie, storie d'amore, teen drama, thriller, horror, docufilm: per questa settimana, non possiamo non consigliare Unica, il docufilm che racconta la verità di Ilary Blasi sulla fine della relazione con Francesco Totti. Tra le serie tv più viste c'è Una famiglia quasi normale, un thriller che si dipana tra le mura di casa.

Unica, il documentario sulla separazione di Ilary Blasi e Totti

È il documentario di cui tutti parlano ed è in cima alla Top 10 di Netflix: in Unica, Ilary Blasi si prende la sua rivincita e racconta la storia intensa e carica di emozioni della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Dai primi giorni d'amore al matrimonio celebrato in diretta nazionale, il 19 giugno 2005, fino alla brusca separazione dopo diciassette anni e tre figli.

La serie Una famiglia quasi normale

Una famiglia quasi normale è la serie tv più vista questa settimana su Netflix. I Sandell costituiscono un'ordinaria famiglia, composta dal sacerdote Adam, dall'avvocato Ulrika e dalla loro figlia diciannovenne, Stella. La loro vita sembra perfetta, situata in un elegante quartiere residenziale ai margini di Lund, ma un giorno tutto cambia radicalmente. Stella si trova di fronte all'accusa di omicidio e finisce in carcere. La notizia sconvolge i genitori, lasciandoli senza sapere come reagire. Cosa è accaduto esattamente? Pur desiderando aiutare la figlia a ogni costo, si rendono conto di quanto poco conoscano davvero la sua vita.

Squid Game: la sfida, il game show ispirato alla serie

Il game show ufficiale ispirato alla polare serie sudcoreana. Un gruppo di 456 concorrenti partecipa alla competizione per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.

Il film Ultima chiamata per Istanbul

Un film romantico tra i più visti su Netflix. Il destino incrocia le strade di Serin e Mehmet all'aeroporto di Istanbul, dove stanno partendo per New York. Trascinati dalla magia del momento, decidono di immergersi in una notte indimenticabile, fatta di avventura, desiderio e tentazione nella Grande Mela. Insieme condividono i momenti più intensi delle loro esistenze, ma si scontrano con un ostacolo significativo: entrambi sono già legati da un matrimonio. Con Kıvanç Tatlıtuğ e Beren Saat.

Il film d'animazione Leo

Disponibile dal 21 novembre, Leo è il film d'animazione più recente prodotto da Netflix. È la storia di Leo, iguana di 74 anni convinto di essere arrivato alla fine dei suoi giorni. Il suo ultimo desiderio è di vedere com'è fatto il mondo, considerato che è sempre rimasto chiuso nella vaschetta di un'aula di quinta elementare in compagnia della tartaruga Squirtle. Così, si convince che l'unico modo per uscire è farsi "adottare" ogni settimana da un bambino della classe. Con la voce di Edoardo Leo.