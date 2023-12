I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana (18-24 dicembre) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra il 18 e il 24 dicembre: il secondo film di Bradley Cooper, Maestro, arriva il 20 dicembre e dal 22 c’è Rebel Moon. La commedia natalizia è made in Italy: Giampaolo Morelli protagonista di In fuga con Babbo Natale.

Guida alle proposte di film e serie tv in streaming da non perdere assolutamente su Netflix per la settimana dal 18 al 24 dicembre. Una selezione di cinque titoli tra le nuove uscite, contenuti in scadenza e opzioni più popolari per non perdersi proprio niente dell'abbondante catalogo della piattaforma. Il 20 dicembre mettete la sveglia per Maestro, il secondo film diretto e interpretato da Bradley Cooper. Il 22 dicembre, quasi vicinissimi al Natale, c'è la prima parte di Rebel Moon, l'ambiziosa space opera di Zack Snyder. Tra i film italiani c'è Giampaolo Morelli in versione natalizia con In fuga con Babbo Natale.

Maestro, il film di e con Bradley Cooper

Maestro esce il 20 dicembre ed è il secondo film interpretato e diretto da Bradley Cooper, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore veste i panni del direttore d'orchestra Leonard Bernstein e racconta carriera e amori, in particolare il più forte, quello con Felicia Montealegre, interpretata da Carey Mulligan. Puntate la sveglia!

Rebel Moon è lo Star Wars di Netflix

Rebel Moon – parte I, figlia del fuoco esce il 22 dicembre ed è uno dei film più ambiziosi della storia di Netflix. È costato 166 milioni di dollari (record stagionale) e segna il ritorno di Zack Snyder dietro la macchina da presa. Per la prima volta, il cineasta di 300, L'uomo d'acciaio e Army of the Dead, si misura con la space-opera e la fantascienza. Un universo tutto nuovo, diviso in due parti, che ha richiesto più di dieci anni di lavoro per venire alla luce.

In fuga con Babbo Natale, tra i più visti su Netflix

In fuga con Babbo Natale è una commedia Netflix che figura tra le più viste della settimana. Nel cast Giampaolo Morelli, Ilaria Spada e Enea Indraccolo. Il film racconta l'amicizia fra un bimbo orfano di padre e un ladro vestito da Babbo Natale. Regia di Volfango de Biasi.

The Batman con Robert Pattinson e Zoe Kravitz

Disponibile dall'11 dicembre, The Batman si è subito attestato tra i film più visti su Netflix. È l'ultimo film sul cavaliere mascherato di Gotham City per la regia di Matt Reeves riprende il filone più noir delle avventure di Batman, interpretato da Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro e Barry Keoghan.

Galline in Fuga: L'alba dei Nugget

Galline in Fuga: l'alba dei Nugget è l'atteso sequel del film degli anni 2000 che detiene il record di maggiore incasso al cinema in stop motion. Realizzato dalla Aardman (quelli di Shaun, vita da pecora) il film riprende le avventure di Gaia e della sua comunità di galline e polli. Un originale Netflix adatto per i più piccoli e gli altri piccoli, che oggi sono grandi.