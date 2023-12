I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana (11-17 dicembre) Le proposte più interessanti tra film, serie tv, documentari da non perdere questa settimana su Netflix: la serie Pax Massilia e i film Intreccio di destini, I peggiori giorni, La tavola di Natale e il più visto al momento, il thriller Il mondo dietro di te.

Guida utile alle proposte di film e serie tv in streaming da non perdere su Netflix per la settimana che va dall'11 al 17 dicembre. Nel grande numero di nuove uscite, contenuti in scadenza e opzioni più popolari incluse nel catalogo Netflix, ecco una selezione di cinque titoli scelti e pensati per soddisfare i gusti di tutti gli abbonati alla piattaforma. C'è grande attenzione per i film a tema natalizio come La tavola di Natale, aggiunto di recente e subito in classifica tra i più visti. Se dobbiamo guardare al top, però, dobbiamo menzionare anche questa settimana Il mondo dietro di te, il thriller apocalittico con Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Kevin Bacon. Per chi vuole guardare film italiani, segnaliamo I peggiori giorni con Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Anna Ferzetti e Giovanni Storti.

Il mondo dietro di te è il film più visto su Netflix

Lo avevamo anticipato che Il mondo dietro di te sarebbe stato uno dei più gettonati tra le nuove uscite di dicembre e così è stato: uscito nel giorno della festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, il thriller apocalittico diretto da Sam Esmail (Mr. Robot) con Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la e Kevin Bacon, è subito balzato in cima ai contenuti più visti in assoluto. Il film in effetti non tradisce le attese grazie al suo meccanismo intrigante: una vacanza da sogno finisce nel caos dopo quello che succede nel mondo ad opera di un misterioso attacco hacker. Quanto ci si può fidare di qualcuno, quando il mondo sta per andare in rovina? Il film è tratto dal romanzo di Rumaan Alam, molto apprezzato ed edito in Italia da La Nave di Teseo.

La tavola di Natale, la rom-com più vista della settimana

La tavola di Natale è uno dei film più visti della settimana e fa parte di una nuova serie di film, un vero e proprio pacchetto a tema Christmas, che Netflix ha inserito per riempire il catalogo delle feste natalizie degli abbonati. Il film, diretto da T.W. Peacocke, fa parte della tv via cavo GAF, che sta per Great American Family. È la storia di Molly Frost, una chef proprietaria di un ristorante che prova in tutti i modi a risollevare gli affari. L'incontro con un fotografo sopra le righe e la partecipazione a un gala di fine anno rimetteranno in moto tutto, compreso l'amore.

Intreccio di destini, il film drammatico con Jacob Elordi e Radha Mitchell

Intreccio di destini è un film drammatico con Jacob Elordi e Radha Mitchell, attualmente al terzo posto tra le Top 10 di Netflix. Racconta le vite e le storie d'amore tenute in parallelo da Chris, studente universitario, e Jorge, un ricco uomo d'affari: le loro vicende finiranno per incrociarsi e ingarbugliare le vite di tutti. Il film è basato su una storia vera.

Pax Massilia, serie crime ambientata a Marsiglia

Pax Massilia è la nuova serie crime francese che sta conquistando gli abbonati Netflix. La trama è estremamente semplice: un gruppo di poliziotti speciali si mette sulle tracce di un pericoloso criminale per evitare che la città di Marsiglia precipiti in una sanguinosa guerra tra bande. La serie tv si compone di sei episodi dall'adrenalina alle stelle grazie a un mix esplosivo di tensione e scene d'azione. Il successo della serie potrebbe spingere Netflix a ordinare presto anche la seconda stagione.

I peggiori giorni, la commedia natalizia all'italiana

Diretto da Massimiliano Bruno, che figura anche tra gli interpreti, I peggiori giorni è una deliziosa commedia natalizia tutta italiana. Quattro storie che raccontano come le feste di Natale possano tirare fuori il peggio dalle persone: risentimento di classe, vendetta, tensioni in famiglia. C'è un super cast, che citiamo praticamente per intero: Edoardo Leo, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo, Giovanni Storti, Sara Baccarini, Massimo Wertmüller.