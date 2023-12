I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video questa settimana (11-17 dicembre) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra l’11 e il 17 dicembre: Silver e il libro dei sogni è il film Amazon Original da vedere ma il più visto al momento è Jurassic World – Il dominio. La serie tv Reacher arriva con la seconda stagione da non perdere.

Guida alle proposte di film e serie tv in streaming da non perdere sulla piattaforma Prime Video per la settimana dall'11 al 17 dicembre. Una selezione di cinque titoli tra nuove uscite, contenuti in scadenza e opzioni più popolari per non perdere nulla del meglio dell'offerta Prime Video. Tra i titoli più visti c'è sicuramente Jurassic World Dominion, ultimo film della popolare saga cinematografica firmata da Steven Spielberg e basata sul romanzo di Michael Crichton. C'è anche Silver e il libro dei sogno, tra gli Amazon Original più visti della settimana. Poi, tre ritorni: la seconda stagione di Reacher, la seconda stagione del classico d'animazione Dragon Ball e le puntate inedite di Takeshi's Castle, 34 anni dopo le puntate italiane note come Mai dire Banzai.

Jurassic World – Il dominio, il film più visto su Prime Video

Il sesto capitolo del franchise di Jurassic Park, che chiude la nuova trilogia che comprende Jurassic World e Jurassic World – Il regno distrutto, è finalmente disponibile su Prime Video. Per Jurassic World – Il dominio torna alla regia Colin Trevorrow, che aveva diretto il primo film della nuova trilogia, e nel cast abbiamo di nuovo gli storici protagonisti del primo film: Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern. Confermatissimi i due nuovi protagonisti: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Silver e il libro dei sogni, il nuovo Amazon Original

Silver e il libro dei sogni è il nuovo Amazon Original tra i più visti della settimana. Il film, tratto dal libro di Kerstin Gier, racconta la storia di Liv, trasferitasi a Londra, che viene condotta da Henry e il suo gruppo di amici in un affascinante mondo di viaggi onirici.

Takeshi's Castle, il ritorno di Mai dire Banzai

La genialità della Gialappa's Band ci aveva fatto innamorare di quello che noi abbiamo conosciuto come Mai dire Banzai. Adesso, Takeshi's Castle è tornato per una stagione celebrativa, a 34 anni di distanza da quella incredibile edizioni. Adesso i famosi giochi vengono riproposti su scala più ampia insieme a nuovi, terrificanti ostacoli. Lord Takeshi affida a Bananaman la protezione del castello. Subaru Kimura è il nuovo leader della forza d'attacco. La squadra di guerrieri scelti si compatta per conquistare il Castello di Takeshi.

Dragon Ball, la seconda stagione di un grande classico

Prime Video sta rilanciando i vecchi episodi di Dragon Ball. Dopo aver reso disponibile la prima stagione, terminata con la vittoria di Jackie Chun (Il Genio delle Tartarughe) al Torneo Mondiale di Arti Marziali, il gruppo di amici si separa. Goku riprende il cammino alla ricerca delle Sfere del Drago e si ritroverà di fronte una nuova oscura forza sulle sue tracce: l'Esercito del Fiocco Rosso.

Reacher, la serie con Alan Ritchson torna con la seconda stagione

Questa settimana consigliamo di riprendere Reacher, la prima stagione della serie Amazon Original tratta dalla saga letteraria di Lee Child. Il motivo? Molto semplice: il 15 dicembre uscirà la seconda stagione della serie con Alan Ritchson, diffusa a cadenza settimanale a esclusione dei primi tre, subito disponibili al momento dell'uscita. Questo vuol dire che dovremo aspettare fino al 19 gennaio 2024 per avere poi il finale della seconda stagione. La serie racconta le avventure dell'ex investigatore della polizia militare Jack Reacher. Nel mondo del cinema, il personaggio è interpretato da Tom Cruise, nella serie televisiva Alan Ritchson, di certo, non sfigura.