I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video questa settimana (18-24 dicembre) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra il 18 e il 24 dicembre: la serie fantasy italiana Noi siamo leggenda, Papà scatenato con Robert De Niro e l’instant classic Elf Me con Lillo.

Una guida pratica per orientarsi tra le proposte del catalogo di Prime Video: film e serie tv da non perdere per la settimana dal 18 al 24 dicembre. Cinque titoli selezionati per tutti i gusti tra nuove uscite, contenuti in scadenza e più visti sulla piattaforma di proprietà di Amazon. Il film più visto al momento in Italia è Papà scatenato, una commedia inedita con Robert De Niro. Vale la pena anche recuperare il classico cinepanettone Natale a New York del 2006. Se non lo avete ancora visto, guardate anche Buon Natale da Candy Candy Lane di Eddie Murphy e recuperate Elf Me con Lillo.

Papà scatenato, commedia con Robert De Niro più vista su Prime Video

Commediola gradevole con Robert De Niro. Papà Scatenato è il più visto su Prime Video e racconta la stoira di Sebastian che annuncia al padre Salvo, immigrato italiano di prima generazione e figlio di un'altra epoca, che è pronto a fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza, americana. Salvo, da buon siciliano, insiste per conoscere la famiglia della ragazza e si aggrega quindi a un fine settimana in cui i due fidanzati sono ospiti a casa dei genitori di lei.

Natale a New York, un cinepanettone del 2006

Diretto da Neri Parenti e campione d'incassi nel 2006, Natale a New York rappresenta uno dei classici moderni della tradizione del cinepanettone anche perché è il primo film dopo la separazione artistica tra Christian De Sica e Massimo Boldi. Nel cast, oltre a De Sica, Massimo Ghini (nuova spalla per una serie di film), Sabrina Ferilli, Claudio Bisio, Fabio De Luigi, Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Francesco Mandelli, Paolo Ruffini e Fiorenza Marchegiani.

Buon Natale da Candy Candy Lane, il film natalizio con Eddie Murphy

Buon Natale da Candy Cane Lane è il film natalizio più visto su Prime Video. È la storia di Chris, interpretato da Eddie Murphy, impegnato a vincere il concorso locale di decorazione natalizia, ma inavvertitamente stringe un patto con un elfo dispettoso di nome Pepper, che provoca il caos in città. Così, Chris e la sua famiglia cercano di rompere l'incantesimo di Pepper.

Elf me, il film di Natale con Lillo

La favola di Natale made in Italy è Elf Me. In questi giorni di festa, è impossibile non scegliere questo film qualora non l'abbiate ancora visto. Trip, un elfo costruttore dallo spirito anticonvenzionale, lavora al servizio di Babbo Natale. Un giorno, mentre cerca di risolvere un pasticcio imprevisto, incappa in Elia, un ragazzino tormentato dai bulli. L'incontro casuale tra l'elfo eccentrico e il giovane Elia si rivela una svolta magica per entrambi. Con Lillo, Claudio Santamaria, Anna Foglietta e Federico Ielapi.

Noi siamo leggenda, la serie tv italiana in collaborazione con Rai Fiction

Noi siamo leggenda è la serie tv fantasy del momento prodotta da Rai Fiction, Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video. La serie è trasmessa in prima serata su Rai2 dal 22 novembre 2023 ma è anche disponibile su Prime Video in contemporanea con la modalità di un episodio a settimana.