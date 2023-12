I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video questa settimana (4-10 dicembre) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra il 4 e il 10 dicembre: i film a tema natalizio con Eddie Murphy e Lillo, il capolavoro di Steven Spielberg “The Fabelmans”, l’ultima opera di Maccio Capatonda e il lungometraggio d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ecco una guida alle proposte di film e serie TV in streaming da non perdere su Prime Video di questa settimana. La nostra selezione tra nuove uscite, contenuti in scadenza o le opzioni più popolari: cinque titoli pensati per soddisfare i gusti di tutti gli abbonati alla piattaforma. Questo mese Prime Video dà il suo meglio attraverso i lungometraggi, tra produzioni originali e film che fanno già parte della storia del cinema come The Fabelmans, l'ultimo capolavoro di Steven Spielberg, un film autobiografico sull'amore del regista per la settima arte premiato con 2 Golden Globe. Ci sono i film di Natale con Eddie Murphy e Lillo: Buon Natale da Candy Candy Lane e Elf Me, entrambe Amazon Original. Da non perdere il lungometraggio d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse. Per chi vuole ridere (ma anche riflettere) c'è Il migliore dei mondi, ultimo film di e con Maccio Capatonda.

Il film Buon Natale da Candy Cane Lane con Eddie Murphy

Buon Natale da Candy Cane Lane è stata già ribattezzata dalla critica come "la commedia da vedere a ogni Natale". Chris, interpretato da Eddie Murphy, vuole vincere il concorso locale di decorazione natalizia, ma inavvertitamente stringe un patto con un elfo dispettoso di nome Pepper, che provoca il caos in città. Così, Chris e la sua famiglia cercano di rompere l'incantesimo di Pepper.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, il film d'animazione

Spider-Man: Across the Spider-Verse è un film d'animazione da non perdere. Miles Morales fa il suo ritorno in un'epica avventura che lo condurrà attraverso il multiverso, trasportando il nostro eroe di Brooklyn in realtà alternative. Durante il suo viaggio, Miles si allea con Gwen Stacy e una formidabile nuova squadra di supereroi. Insieme, devono affrontare minacce provenienti da diverse dimensioni, combattendo per preservare l'equilibrio tra i mondi e difendere la realtà come la conosciamo. La loro unione svelerà connessioni profonde tra i diversi universi e porterà alla creazione di un fronte unito contro una forza oscura che minaccia l'esistenza stessa del multiverso. Miles Morales, Gwen Stacy e i loro nuovi alleati dovranno dimostrare il loro coraggio e la loro forza per salvare non solo le loro realtà d'origine, ma anche l'intero tessuto del multiverso.

Elf Me, il film natalizio con Lillo

Elf Me è forse il film di Natale più folle del momento. Trip, un elfo costruttore dallo spirito anticonvenzionale, lavora al servizio di Babbo Natale. Un giorno, mentre cerca di risolvere un pasticcio imprevisto, incappa in Elia, un ragazzino tormentato dai bulli. L'incontro casuale tra l'elfo eccentrico e il giovane Elia si rivela una svolta magica per entrambi. Con Lillo, Claudio Santamaria, Anna Foglietta e Federico Ielapi.

The Fabelmans, il capolavoro di Steven Spielberg

Il film autobiografico di Steven Spielberg, un vero capolavoro. La trama: il cuore di Sammy Fabelman si infiamma per la magia del cinema dopo aver assistito, grazie ai suoi genitori, alla visione de "Il più grande spettacolo del mondo". Equipaggiato con una cinepresa, il giovane Sammy inizia a dare vita ai suoi stessi film direttamente a casa, suscitando la gioia e il sostegno di sua madre. Attraverso il potere della creatività e la sua passione per il cinema, Sammy intraprende un viaggio personale, trasformando la sua casa in un set. La storia segue il percorso di Sammy mentre esplora il suo talento cinematografico emergente, affronta sfide creative e, nel frattempo, crea connessioni uniche con la sua famiglia, alimentando il suo sogno di diventare una figura chiave nell'industria cinematografica.

Il migliore dei mondi, il film di Maccio Capatonda

Il migliore dei mondi è il nuovo film di Maccio Capatonda, disponibile su Prime Video dal 17 novembre 2023. È la storia di Ennio Storto, un informatico che vive in una disillusione e sfiducia per questo millennio digitale. Si ritrova all'improvviso catapultato in un 2023 alternativo, dove il progresso sembra essersi fermato agli anni '90.