Netflix, nuove uscite di dicembre 2023: le serie TV e i film da vedere, il catalogo aggiornato Nel mese di dicembre 2023, Netflix arricchisce il suo catalogo con tante novità: l’elenco delle nuove serie tv, dei nuovi film e produzioni originali da non perdere. La seconda stagione di Odio il Natale, la conclusione di The Crown e l’esordio di Berlino de La Casa di Carta. Tra i film: Maestro e Rebel Moon.

Nel mese di dicembre 2023, Netflix assortisce il suo catalogo con tante novità: nuove serie tv, nuove produzioni originali e film imperdibili. Tra questi menzioniamo il ritorno di un personaggio molto amato dal mondo de La Casa di Carta: la serie Berlino, che racconta le avventure del criminale interpretato da Pedro Alonso. Il 7 dicembre sarà disponibile la seconda stagione di Odio il Natale, una serie televisiva italiana che è molto amata, interpretata da Pilar Fogliati. Il 14 dicembre è la volta di The Crown – Stagione 6 Seconda Parte che si concentrerà sulle conseguenze alla morte della principessa Diana. Tra i film più attesi c'è certamente Maestro di Bradley Cooper e il nuovo film di Zack Snyder, Rebel Moon. Per quanto riguarda le nuove uscite che non sono produzioni originali Netflix segnaliamo: La figlia oscura, tratta da un romanzo di Elena Ferrante; American Assassin con Michael Keaton.

Le serie tv in arrivo su Netflix

Sweet Home, stagione 2 (1 dicembre 2o23): k-drama che racconta di una apocalisse che trasforma gli uomini in mostri feroci. Un adolescente e i suoi vicini di casa proseguono la lotta disperata contro i mostri per salvare l'umanità.

Benvenuti al Samdal-Ri (2 dicembre 2023): la prima novità originale di dicembre è un k-drama che potrebbe riservare qualche sorpresa all'abbonato Netflix. È la storia di Jo Yong Pil che, dopo aver perso la madre a causa di una tempesta in mare, decide di approfondire e studiare i fenomeni atmosferici. La sua storia si intreccerà con quella di Jo Sam Dal, cresciuta insieme a lui: finiranno per ritrovarsi da adulti, tra le cose che hanno perso per strada e altre ritrovate.

Di4ri, stagione 2 – seconda parte (6 dicembre 2023): la seconda parte della seconda stagione della serie young adult arriverà a partire dal 6 dicembre. La seconda parte della nuova stagione della 2°D è pronta a tornare.

Pax Massilia (6 dicembre 2023): serie tv crime ambientata nelle strade di Marsiglia. Un gruppo di poliziotti decide di utilizzare metodi oltre la legge per porre fine alle violenze che tengono stretta la città francese. Adatta a chi ha amato Suburra.

Odio il Natale, stagione 2 (7 dicembre 2023): finalmente arriva la seconda stagione dell'apprezzata serie italiana originale Netflix con Pilar Fogliati, Beatrice Arnera e Fiorenza Pieri. Se nella prima stagione tutto ruotava intorno alla storia di Gianna che mente alla famiglia rivelando di essersi fidanzata e di essere pronta per presentare il suo ragazzo alla cena di Natale, questa volta è pronta ad affrontare per la prima volta le festività come felicemente fidanzata, ma qualcosa finisce per sfasciare questo legame.

Uno splendido errore (7 dicembre 2023): un nuovo teen drama con Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty, Marc Clubas e Noah Lalonde. Dopo un tragico evento una ragazzina va a vivere assieme alla famiglia numerosa della sua tutrice legale in una piccola città, dove impara molte cose su amore, speranza e amicizia. Tratto dal romanzo di Ali Novak edito in Italia da Newton Compton.

Analog Squad (7 dicembre 2023): serie thailandese con una trama molto intrigante. Analog Squad segue le vicende di un uomo di mezza età che si inventa in maniera machiavellica una famiglia finta in modo da poter rivedere un'ultima volta il padre malato con cui da tempo non ha alcun rapporto.

Knokke off (7 dicembre 2023): teen drama belga. In una difficile estate, un gruppo di amici agiati si scontra con la dura realtà dell'età adulta mentre affronta l'amore e le aspettative della società.

Ambizione, stagione 2 (14 dicembre 2023): la seconda stagione di questo thriller turco ambientato nel mondo del giornalismo. Una giovane ragazza cerca la sua ascesa nel mondo del giornalismo, ma presto dovrà affrontare il lato più oscuro di questa professione: gli ostacoli che dovrà affrontare, le cattiverie e le invidie dei colleghi, è un tutti contro tutti.

The Crown, stagione 6 – parte 2 (14 dicembre 2023): seconda e ultima parte della stagione che chiude per sempre la serie dedicata ai Reali d'Inghilterra. Sarà tutta incentrata sulle conseguenze della morte di Lady Diana e poi arriverà fino ai giorni nostri con i nuovi personaggi del principe William e del principe Harry ormai adulti e l'ingresso in famiglia di Kate Middleton.

Berlino (29 dicembre): il mese di dicembre si chiude con quella che forse è la serie Netflix originali più attesa, Berlino. È il primo spin-off de La casa di carta e racconterà le avventure del criminale prima dei fatti della serie principale.

I film di Netflix, le novità in arrivo a dicembre 2023

La figlia oscura (1 dicembre 2023): la tranquilla vacanza al mare di una donna prende una piega inquietante quando l'ossessione per una giovane madre che soggiorna in una villa vicina risveglia ricordi del passato. Tratto dal romanzo di Elena Ferrante, diretto da Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman e Dakota Johnson.

American Assassin (1 dicembre 2023): quando lo studente Mitch Rapp subisce una tragica perdita durante un attacco terroristico, la sua ostinata sete di vendetta cattura l'interesse della CIA. Con Michael Keaton.

Il musical di Natale (1 dicembre 2023): una donna desiderosa di sfondare a Broadway accetta di esibirsi allo spettacolo natalizio locale, ma sarà pronta a rispondere quando l'amore bussa alla porta?

La tavola di Natale (1 dicembre 2023): un'imprenditrice della ristorazione accetta di fornire la cena al gala natalizio di una fondazione locale e instaura un legame inatteso con l'attraente nipote dell'organizzatrice.

Appuntamento con l'@more (1 dicembre 2023): due giovani vivono un'avventura di una notte per poi ritrovarsi bloccati in un appartamento angusto quando una forte tempesta di neve colpisce la città. Diretto da Max Nichols, con Analeigh Tipton e Miles Teller.

I peggiori giorni (4 dicembre 2023): quattro storie mostrano come le festività possano far emergere il peggio delle persone: dal risentimento di classe alle tensioni familiari, fino alla vendetta servita fredda.

Il mondo dietro di te (8 dicembre 2023): quando una vacanza da sogno finisce nel caos, la fiducia svanisce nel nulla. Interpretato da Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la e Kevin Bacon. Tratto dal libro di Rumaan Alam, edito in Italia da La Nave di Teseo.

Settembre (10 dicembre): una timida adolescente, una moglie e madre solitaria e un medico stanco di tutto allacciano per caso legami inaspettati che aprono il loro cuore in modi nuovi.

The Batman (11 dicembre): l'ultimo film sul cavaliere mascherato di Gotham City. La regia di Matt Reeves riprende il filone più noir delle avventure di Batman, qui interpretato da Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro e Barry Keoghan.

Galline in fuga, l'alba dei nugget (15 dicembre): un altro originale Netflix che altro non è che il sequel del popolare film d'animazione degli anni 2000. Un grande ritorno per i più piccoli e per i piccoli, oggi diventati grandi.

Maestro (20 dicembre): il secondo film interpretato e diretto da Bradley Cooper, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore veste i panni del direttore d'orchestra Leonard Bernstein e racconta carriera e amori, in particolare il più forte, quello con Felicia Montealegre, interpretata da Carey Mulligan.

Rebel Moon – parte I, figlia del fuoco (22 dicembre): da Zack Snyder, il cineasta di 300, L'uomo d'acciaio e Army of the Dead, arriva REBEL MOON, un evento in due parti la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. È un nuovo universo: è la space-opera secondo Synder.