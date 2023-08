Maestro, Bradley Cooper torna alla regia con la storia d’amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Prodotto e distribuito da Netflix, disponibile su tutte le piattaforme dal 20 dicembre, Maestro sarà anche presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Bradley Cooper torna alla regia con una produzione Netflix. Si tratta di Maestro, film che l'attore interpreta anche da protagonista nei panni del direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Prodotto e distribuito da Netflix, disponibile su tutte le piattaforme dal 20 dicembre, Maestro sarà anche presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia – la proiezione è prevista il 2 settembre alle ore 19.30 – per poi avere un breve passaggio in alcune sale selezionate prima della pubblicazione sul catalogo della piattaforma di contenuti streaming.

Di cosa parla Maestro, il secondo film da regista di Bradley Cooper

Maestro è il secondo film da regista di Bradley Cooper e arriva a cinque anni di distanza dalla sua opera prima, "A star is born". Si tratta di un biopic che Bradley Cooper ha anche co-scritto con Josh Singer, sceneggiatore di Spotlight, che racconta la vita dell'acclamato direttore d'orchestra e della storia d'amore con Felicia Montealegre, un matrimonio durato 25 anni tra alti e bassi.

Chi erano Leonard Bernstein e Felicia Montealegre

Leonard Bernstein è stato un direttore d'orchestra, compositore e pianista statunitense, considerato tra i più bravi e popolari di tutti i tempi. Felicia Montealegre era invece un'apprezzata attrice di musica e teatro. La loro unione fu molto turbolenta: il fidanzamento fu dapprima annullato, poi riconfermato. Si sposarono il 10 settembre del 1951 e la coppia ebbe due figlie e un figlio. Felicia Montealegre era consapevole dell'omosessualità di suo marito, come dimostra un carteggio con lo stesso Bernstein, pubblicato nel 2013: "Sei un omosessuale e potresti non cambiare mai – non ammetti la possibilità di una doppia vita, ma se la tua tranquillità, la tua salute, il tuo intero sistema nervoso dipende da certe abitudini sessuali, cosa ci puoi fare?". Il direttore d'orchestra lasciò la moglie nel 1976 decidendo di non nascondere più il suo orientamento sessuale, iniziando a convivere con il direttore d'orchestra Tom Cothran, ma restò accanto alla moglie quando le fu diagnosticato un tumore, occupandosi di lei fino alla sua morte, il 16 giugno 1978.

Una foto di Leonard Bernstein e Felicia Montealegre

Il cast del film

Nel ruolo di co-protagonista c'è Carey Mulligan. Maya Hayke interpreta invece la loro figlia, Jamie, mentre Sam Nivola veste i panni di Alexander, secondo figlio della coppia. Nel cast c'è anche Jeremy Strong ("Succession") oltre a Tim Rogan, Mallory Portnoy, Sarah Silverman, Miriam Shor e Matt Bomer. È nutrito anche il cast di produttori che è di prim'ordine: Martin Scorsese, Steven Spileberg, Amy Durning, Kristie Macosko Krieger e Fred Berner. Nel trailer, pubblicato da Netflix, vediamo Leonard Bernstein e Felicia Montealegre conversare seduti su di un prato mentre scorrono le immagini di 25 anni di storia d'amore insieme.