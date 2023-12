Rebel Moon è lo Star Wars di Netflix ed è costato 166 milioni di dollari: è record Il 22 dicembre uscirà il film più costoso del 2023 di Netflix: è “Rebel Moon” di Zack Snyder. Diviso in due parti, il primo episodio sarà disponibile dal 22 dicembre, mentre il secondo è previsto per aprile 2024.

Riflettori accesi su Netflix che si prepara a chiudere l'anno in bellezza. Tra le uscite di dicembre 2023 c'è Rebel Moon, la prima parte della space opera di Zack Snyder. Si tratta, in effetti, di una rilettura dei kolossal spaziali e possiamo tranquillamente definire il film come lo Star Wars di Netflix. La piattaforma dalla grande ‘enne' rossa ci crede ed ha spesso 166 milioni di dollari. È record di spesa per la produzione quest'anno.

Quando esce Rebel Moon su Netflix

Rebel Moon di Zack Snyder uscirà il 22 dicembre mentre la seconda parte, Rebel Moon: The Scargiver, sarà disponibile ad aprile 2024. Il film ha un budget di 166 milioni di dollari ed è il film più costoso di Netflix per il 2023. Zack Synder ha lavorato a questo film per venti anni ed era inizialmente un progetto destinato ad essere un nuovo episodio di Star Wars. La spesa vale l'impresa, si direbbe. Perché Zack Snyder ha ridotto al minimo l'utilizzo della CGI costruendo set mastodontici nel canyon di Santa Clarita, nei pressi di Los Angeles. Tra le creazioni: un intero villaggio con botteghe, casupole, un ponte di pietra e un fiume. Per garantire il massimo realismo, il regista ha piantato coltivazioni reali per i contadini che compaiono nel film. Rebel Moon è la prima collaborazione tra Zack Snyder e Netflix dal 2021, quando è uscito Army of the Dead. Quel film fu visto da più di 72 milioni di famiglie solo nelle prime quattro settimane.

La trama di Rebel Moon

Dopo un violento impatto su una luna periferica, Kora (interpretata da Sofia Boutella), una straniera dal passato avvolto nel mistero, avvia una nuova vita in un tranquillo insediamento agricolo. La sua esistenza pacifica si trasforma in una lotta per la sopravvivenza quando il tiranno Balisarius (Fra Fee) e l'Ammiraglio Noble (Ed Skrein) scoprono una vendita accidentale di raccolto ai Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), leader dei ribelli. Incaricata, insieme a Gunnar, di reclutare guerrieri per difendere Veldt, Kora viaggia attraverso mondi diversi, formando una squadra composta dal mercenario Kai (Charlie Hunnam), il Generale Titus (Djimon Hounsou), la spadaccina Nemesis (Doona Bae), il nobile prigioniero Tarak (Staz Nair) e la combattente Milius (E. Duffy). Nel frattempo, a Veldt, l'androide protettore Jimmy (voce di Anthony Hopkins) si risveglia con un nuovo obiettivo. Affinché la nuova squadra di ribelli possa resistere, dovrà imparare a fidarsi l'uno dell'altro prima che le forze nemiche li annientino.