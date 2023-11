La trilogia originale di Star Wars torna in tv: ecco quando e dove La storica saga cinematografica creata da George Lucas torna in televisione dal 12 novembre al 25 novembre in prima serata su Tv8.

Da domani, 12 novembre, e per le successive due domeniche, alle ore 21.30, su TV8 approda la trilogia originale di Star Wars. La visionaria saga creata e diretta da George Lucas, ambientata in una galassia immaginaria e in un'epoca senza precise coordinate temporali, introduce gli spettatori all'episodio IV, Star Wars: Una Nuova Speranza, del 1977. Seguono poi altri due capitoli, distribuiti a tre anni di distanza l'uno dall'altro: l'episodio V, Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora e l'episodio VI, Star Wars: Il Ritorno dello Jedi. I tre film, che narrano la storia della sconfitta dell'Impero Galattico e della sua lotta contro l'Alleanza Ribelle, saranno trasmessi su TV8 a partire dal 12 novembre, per le successive due domeniche, alle 21.30.

La trama

Star Wars è probabilmente la space opera più importante della storia del cinema. Al centro della trama, l'eterno scontro tra il bene e il male personificati dagli ordini dei Jedi e dei Sith. Questi traggono i loro poteri dal lato chiaro e oscuro della Forza, un campo di energia mistica generato da tutti gli esseri viventi che permea l'universo e tutto ciò che esso contiene. La saga si è sviluppata nel 1977 con una prima trilogia che ha reso grande fama agli attori che l'hanno interpretata: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kanny Baker, Eddie Byrne, Peter Mahyhew, David Prowse.

La storia della saga

Guerre stellari è una saga creata da George Lucas, che si sviluppa a partire dal 1977 col film Guerre stellari, poi sottotitolato retroattivamente Episodio IV – Una nuova speranza, dal momento che Lucas aveva deciso di proseguire con una trilogia prequel. A tre anni di distanza dal primo film esce L'Impero colpisce ancora, nel 1980, e tre anni dopo, nel 1983, si chiude la trilogia originale con "Il ritorno dello Jedi". A sedici anni di distanza dall'ultimo film, Lucas gira la sua trilogia prequel: Episodio I – La minaccia fantasma (1999), Episodio II – L'attacco dei cloni (2002), Episodio III – La vendetta dei Sith (2005). Con l'acquisto dei diritti da parte della Disney, è stata poi avviata una trilogia sequel ed è stato poi dato il via al franchise: Il risveglio della Forza (2015), Gli ultimi Jedi (2017) e L'ascesa di Skywalker (2019).