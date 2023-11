Ascolti tv venerdì 17 novembre: chi ha vinto tra Italia – Macedonia del Nord e A star is born I dati Auditel di venerdì 17 novembre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Rai1 con la partita Italia – Macedonia del Nord e Canale 5 con il film A star is born con Bradley Cooper e Lady Gaga.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di venerdì 17 novembre ha offerto agli spettatori eventi sportivi, serie tv, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la partita Italia – Macedonia del Nord valida per la qualificazione agli Europei 2024. Canale5 ha lasciato spazio al film A star is born con Bradley Cooper e Lady Gaga. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti e i relativi dati Auditel.

La sfida tra Italia – Macedonia del Nord e A star is born

Rai1 ha trasmesso la partita Italia – Macedonia del Nord valida per la qualificazione agli Europei 2024. Gli Azzurri di Spalletti hanno dominato la partita, vincendo 5 – 2 con gol di Darmian, El Shaarawy, Raspadori e doppietta di Chiesa. L'evento sportivo è stato seguito da 7.004.000 spettatori pari al 33% di share. Un boom di ascolti che ha permesso alla partita di attestarsi con facilità come programma più visto della serata. Su Canale5 è andato in onda A star is born. Il film con Bradley Cooper, Lady Gaga e Sam Elliott, in cui la cantante interpreta la cameriera Ally, che la notte si esibisce come cantante, si è fermato a 1.227.000 spettatori con il 7.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte e i dati Auditel delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso due episodi della serie tv The Rookie che sono stati seguiti da 709.000 spettatori con il 4% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Nowhere Special – Una storia d’amore. Il film con James Norton, Eileen O’Higgins e Daniel Lamont ha interessato 713.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Italia1 spazio a una nuova puntata del programma Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, che ha registrato 982.000 spettatori con il 7.1% di share. Rete4, infine, ha trasmesso Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero è stato seguito da 1.641.000 spettatori con l'11.2% di share.