Italia-Macedonia del Nord 1-0, risultato in diretta alle Qualificazioni Europei: gol di Darmian

L'Italia scende in campo contro la Macedonia del Nord, partita valida per la fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2024. La partita si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai1 e in streaming gratis su RaiPlay. La Nazionale Italiana di Luciano Spalletti ha bisogno di una vittoria per andare a sfidare l'Ucraina al secondo posto del gruppo C ma con il vantaggio dello scontro diretto vinto all'andata (2-1 a Milano): in questo modo gli Azzurri potranno permettersi anche di pareggiare contro gli ucraini ma devono assolutamente conquistare i tre punti questa sera contro Elmas & co.

Le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Milevski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. CT: Spalletti.

MACEDONIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi; Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski. CT. Milevski.