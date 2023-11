La storia vera di Nowhere special – Una storia d’amore, il film con James Norton in onda su Rai3 Su Rai3 arriva il film “Nowhere Special – Una storia d’amore” con protagonisti James Norton e Daniel Lamont, diretto dall’italiano Uberto Pasolini. Il racconto è tratto da una storia vera, quella di un padre solo che, saputo di aver ancora poco tempo da vivere, cerca la famiglia più adatta a cui lasciare l’unico amore della sua vita: suo figlio.

A cura di Ilaria Costabile

Nowhere special – Una storia d'amore, è il film trasmesso in prima serata su Rai3, con protagonisti James Norton e il piccolo Daniel Lamont. È la vicenda di un giovane padre single, che scopre di essere malato di cancro e per non lasciare suo figlio da solo, decide di scegliere la famiglia a cui affidarlo. Ispirato ad una storia realmente accaduta, è stato diretto dal regista italiano Uberto Pasolini che da anni vive a Londra, dove è stata girata la pellicola che è arrivata in sala nel 2021. Il film è stato anche presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato accolto favorevolmente da pubblico e critica.

La storia vera raccontata nel film

Come raccontato dal regista, Uberto Pasolini, il film è ispirato ad un fatto realmente accaduto. Trovandosi un giorno a leggere le notizie sul Daily Mail, ha scoperto la storia di quest'uomo, padre di un bambino di quattro anni, impiegato come lavavetri, che una volta scoperto di avere una malattia terminale, e quindi poco tempo ancora da vivere, decide di intraprendere un percorso per scegliere la famiglia che dovrà accogliere suo figlio, visto che sua madre li ha abbandonati poco dopo la nascita. Il racconto di Nowhere Special parte da qui, ma la sceneggiatura è stata ovviamente arricchita da una serie di elementi emersi dall'incontro che il regista, nonché autore e produttore del film, ha avuto con gli operatori delle associazioni che si occupano di adozioni e con le famiglie che avevano iniziato questo percorso. Conversazioni che sono durate sei mesi e che hanno portato alla costruzione di una storia complessa, delicata e struggente.

James Norton e Daniel Lamont

La trama del film di Uberto Pasolini

In Nowhere Special, il protagonista è John (James Norton) un lavavetri che vive a Belfast insieme a suo figlio di 4 anni, Michael (Daniel Lamont), che è cresciuto solamente con suo padre, visto che la madre li ha abbandonati poco dopo la nascita del bambino. John, un giorno, a seguito di alcuni controlli, scopre di avere una malattia terminale, che gli lascia ancora poco tempo da vivere e da quel momento il suo unico obiettivo è quello di trovare una famiglia che possa prendersi cura di suo figlio. Una scelta difficile che metterà l'uomo davanti alle difficoltà di non poter scegliere, in maniera neutrale, qualcuno che possa amare Michael come aveva fatto lui fino a quel momento. Un racconto delicato, sofferente e struggente, che parla d'amore, di distacco dalle persone importanti nella vita di ogni individuo e parla d'amore, quello di un padre per suo figlio, che supera i confini anche della cruda e ingiusta realtà.