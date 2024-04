video suggerito

Chi è Aras Senol, l'attore di Terra Amara è un concorrente de L'isola dei Famosi: carriera e vita privata Aras Senol è un concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Originario di Istanbul, ha 30 anni è un attore ed è noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Cetin Ciğerci nella nota soap Terra Amara.

A cura di Elisabetta Murina

Aras Senol è un concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Originario di Istanbul, in Turchia, ha 30 anni ed è un attore, modello ed ex atleta. Si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie al ruolo di Cetin Ciğerci nella nota soap turca Terra Amara. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato con Eylül Şahin.

Chi è Aras Şenol, Cetin di Terra Amara è un naufrago dell'Isola dei Famosi

Aras Senol

Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Laureato in Belle Arti all'Università di Yeditepe, ha iniziato la sua carriera recitando a teatro. Prima di dedicarsi alla tv, è stato anche un modello e un nuotatore. La popolarità è poi arrivata grazie alla soap turca Terra Amara, in cui ha recitato dal 2018 al 2022 nel ruolo di Cetin Ciğerci, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli. Ha anche collaborato con il regista Ridley Scott nel cortometraggio The Journey e recitato nella serie Askimiz Yeter e nella commedia per famiglie Hayatimin Nesesi. Ora è pronto a cimentarsi in una nuova avventura: sarà un naufrago della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. È stato il primo concorrente a essere ufficialmente annunciato. Su Instagram (@arassenol) è seguito da oltre 76mila follower e condivide principalmente immagini del suo lavoro e della sua vita privata.

La vita privata di Aras Şenol: l'attore è fidanzato con Eylül Şahin

Per quanto riguarda la sua vita privata, Senol è felicemente fidanzato con Eylül Şahin, con cui a inizio marzo è stato ospite di Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, i due hanno parlato della loro storia d'amore e del desiderio di costruire un futuro insieme: "Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme". Su Instagram, sono diverse le foto che li ritraggono insieme, felici e innamorati. Non si hanno molte informazioni sul conto di lei, ma sbirciando sul suo profilo Instagram si nota che è un'appassionata di canto.

Aras Senol e la fidanzata Eylül Şahin