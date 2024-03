Aras Senol di Terra Amara all’Isola dei Famosi 2024: è il primo concorrente annunciato dal reality Aras Senol è il primo concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024: nelle ultime ore il profilo social del programma ha annunciato il suo nome tra i naufraghi della nuova edizione in partenza da lunedì 8 aprile. Attore turco, noto per il suo ruolo in Terra Amara, è pronto per la nuova avventura in Honduras. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Aras Senol è il primo concorrente ufficiale annunciato dal profilo social dell'Isola dei Famosi 2024, reality in partenza da lunedì 8 aprile. L'attore turco è conosciuto dal pubblico di Canale 5 per il ruolo di Cetin Ciğerci in Terra Amara: è stato uno dei protagonisti della soap di successo dal 2018 al 2022, ora è pronto a volare in Honduras per vivere una nuova avventura.

L'annuncio di Aras Senol all'Isola dei Famosi

"Lo avete sempre ammirato in Terra Amara e si è raccontato a Verissimo. Ora è pronto per una nuova avventura: Aras Şenol sarà un concorrente dell'Isola": con queste parole il profilo social ufficiale del reality ha annunciato la partecipazione, tra i naufraghi, dell'attore turco. Il programma in partenza da lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale5, tornerà in onda con Vladimir Luxuria alla conduzione, accompagnata dagli opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese, giornalista del Tg5. Per la nuova edizione cambia anche l'inviata in Honduras: a dirigere le prove e il percorso dei naufraghi sarà Elenoire Casalegno.

Chi è Aras Senol, l'attore di Terra Amara all'Isola

Attore, modello ed ex atleta, Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Ha 30 anni ed è laureato in Belle arti all'Università di Yeditepe. Prima di approdare nella soap Terra Amara, per la quale ha recitato dal 2018 al 2022 nel ruolo di Cetin Ciğerci, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli, ha lavorato a teatro. Ad inizio marzo è stato ospite di Verissimo insieme alla sua fidanzata, Eylül Şahin, della quale si è detto profondamente innamorato: "Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme", le loro parole a Silvia Toffanin. Su Instagram – il cui profilo è arassenol – è seguito da oltre 75 mila followers: con loro condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni.

