video suggerito

Chi è Greta Zuccarello, naufraga dell’Isola dei Famosi 2024: carriera e vita privata Greta Zuccarello, 28 anni, ballerina professionista, è una concorrente dell’Isola dei famosi 2024. Fin da bambina si è avvicinata al mondo della danza, e nell’ultima stagione televisiva ha preso parte al corpo di ballo di Ciao Darwin e Tale e Quale Show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Greta Zuccarello è una concorrente dell'Isola dei famosi 2024. Ha 28 anni ed è una ballerina professionista. Fin da bambina si è avvicinata al mondo della danza, che l'ha portata ad entrare nel corpo di ballo di programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show. Per quanto riguarda la sua vita privata, stando a quanto mostra sui social, sembrerebbe ora single.

Chi è Greta Zuccarello, dall'Opus Ballet di Firenze a New York

Greta Zuccarello

Greta Zuccarello è nata a Treviso nel 1996. Fin fa piccola si è avvicinata al mondo della danza, che oggi è il suo lavoro. Quando aveva 14 anni ha vinto un concorso alla scuola di danza Opus Ballet di Firenze, ottenendo una borsa di studio in danza contemporanea. Così si è trasferita lì, continuando nel frattempo anche il liceo linguistico. A 17 anni, poi, ha lasciato l'Italia per trasferirsi a San Francisco e proseguire gli studi presso la San Francisco Ballet. Infine è volata a New York, dove è diventata principal dancer in una nota compagnia. È stata anche una modella per il noto brand Victoria Secret.

Greta Zuccarello

La carriera in tv come ballerina, da Ciao Darwin a Tale e Quale Show

Tornata in Italia, Greta Zuccarello ha trovato la sua strada in tv, entrando a far parte del corpo di ballo di diversi programmi. Nell'ultima stagione televisiva, ha infatti partecipato in qualità di ballerina a Tale e Quale Show di Carlo Conti e Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Proprio con lui ha voluto condividere una foto sul suo profilo Instagram, seguito da più di 150mila follower, ringraziandolo per l'esperienza. Ora si metterà alla prova in una nuova avventura televisiva: sarà una naufraga all'Isola dei Famosi 2024.

La vita privata di Greta Zuccarello

Stando a quanto pubblica sul suo profilo Instagram, Greta Zuccarello sembrerebbe ora single. Sui social, infatti, non ci sono scatti recenti che la ritraggono in compagnia di una persona speciale. In passato, la ballerina è stata fidanzata con il nuotatore Luca Dotto. I due sarebbero stati una coppia dal 2019 al 2021, anche se sono sconosciute le cause della rottura.