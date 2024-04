Chi è Alvina Verecondi Scortecci, la contessa concorrente dell’Isola dei famosi 2024

video suggerito

Tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2024, condotto da Vlamidimir Luxuria, c'è Alvina Verecondi Sortecci. La concorrente ha 34 anni, abita a Colle Umberto, dove gestisce insieme a sua madre la villa nobiliare di famiglia. Verecondi è un'avvocata penalista, laureata in Giurisprudenza a Padova.

Chi è Alvina Verecondi Scortecci e che lavoro fa la contessa

Dopo una laurea in Giurisprudenza a Padova, Alvina Verecondi, 34 anni, ha vissuto per un po' a New York. Si definisce un'amante dei viaggi, delle vacanze e delle avventure. Verecondi è un'avvocata penalista, collabora con un marchio di moda a Milano e gestisce insieme a sua madre la villa nobiliare di famiglia. Sul sito web della dimora, si legge: "Villa Verecondi Scortecci nasce come casa di campagna della Famiglia dei nobili Verecondi Scortecci. La contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro, appartenente a una illustre famiglia aristocratica di Treviso, si sposò con Alvin Verecondi Scortecci ed ebbe tre figli, Alvina, Lorenzo e Vera".

La famiglia di Alvina e la presunta parentela con Costantino della Gherardesca

Come riportato sul sito di Davide Maggio, sembra che il padre di Alvina, Alvin Verecondi Scortecci abbia riconosciuto il figlio Costantino Della Gherardesca soltanto cinque anni dopo la sua nascita. Il conduttore, infatti, all'inizio della sua carriera televisiva ha scelto di usare solo il cognome materno. Costanza Della Gherardesca sposò nel 1958 il conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila Caetani (1928-2011), da cui ebbe due figli, Olimpia (1959) e Filippo (1964) Costantino nacque nel 1977 dalla relazione con Alvin Verecondi Scortecci.

La vita privata di Alvina

Alvina Verecondi è molto riservata sulla sua vita privata e non ha mai detto pubblicamente di essere fidanzata. Sui social, però, la concorrente dell'Isola dei Famosi ha condiviso spesso diversi scatti con un certo Luigi.