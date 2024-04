video suggerito

Chi è Valentina Vezzali, la campionessa di scherma più vincente della storia in Italia Valentina Vezzali sarà una dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: è tra le sportive italiane con più medaglie d’oro di sempre con 16 titoli mondiali e 13 europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La campionessa di scherma Valentina Vezzali sarà tra i 18 concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, programma condotto da Vladimir Luxuria. Specializzata nel fioretto, è la sportiva italiana che ha portato in bacheca più medaglie d'oro di tutti gli altri. Nella specialità del fioretto è diventata un punto di riferimento non solo in Italia ma in tutto il Mondo, grazie alle esperienze vincenti nei Giochi Olimpici e al palmares ricchissimo: in carriera ha vinto 16 ori mondiali, 13 europei, 11 Coppe del Mondo e 30 titoli nazionali, oltre agli innumerevoli successi alle Olimpiadi alle quali ha partecipato dal 1996 al 2016.

Dopo la vita sportiva Vezzali ha deciso di intraprendere un'esperienza anche in politica, con l'elezione nella XVII Legislatura per la circoscrizione Marche in quota alla lista Scelta Civica. Dal 16 marzo 2021 al 22 ottobre 2022 è stata sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi. Dal 2002 al 2017 con Domenico Giugliano, ex calciatore professionista, con il quale ha avuto due figli.

Chi è Valentina Vezzali, campionessa mondiale all’Isola dei Famosi

Valentina Vezzali è nata a Jesi il 14 febbraio 1974 da una famiglia reggiana che si era trasferita in città qualche anno prima. La sua prima esperienza con la scherma è avvenuta quando era solo una bambina, nel 1980, ma i primi successi sono arrivati all'età di 15 anni con i tre trionfi consecutivi nel Campionato Mondiale Cadette. È stato proprio in quel momento che ha deciso di avvicinarsi al fioretto, la specialità che le ha permesso di diventare una delle sportive italiane più influenti.

I suoi primi successi sono arrivati da giovanissima, quando gareggiava nella categoria Under 20: in totale si è aggiudicata una medaglia di bronzo, una d'argento e due d'oro ai Mondiali di categoria, due medaglie d'oro agli Europei e tre Coppe del Mondo consecutive (dal 1992 al 1994).

Il palmares di Valentina Vezzali: è stata 16 volte medaglia d’oro

La prima medaglia in assoluto da professionista arriva nel 1993, quando vince il bronzo ai Campionati Europei di scherma di Linz: da quel momento non si ferma più e nel 1996 fa il suo esordio alle Olimpiadi di Atlanta, chiuse con la medaglia d'argento nella finale contro Laura Badea, ma si consola con l'oro nella prova di squadra assieme a Trillini e Bortolozzi. La prima medaglia d'oro olimpica individuale nel fioretto arriva nel 2000, ai Giochi Olimpici di Sydney dove bissa anche il successo con la squadra azzurra.

È la consacrazione definitiva, il salto dal trampolino per una carriera che l'ha portata a essere la donna più medagliata in assoluto in Italia. Vezzali è la sesta sportiva al mondo ad essersi aggiudicata tre medaglie d'oro olimpiche in una singola specialità individuale e la quinta ad andare a medaglia per cinque volte, salendo sul podio da Atlanta 1996 a Londra 2012. In tutto ha vinto 16 ori mondiali, 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi e 13 agli Europei. La sua carriera nel fioretto si è interrotta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 con la vittoria di una medaglia di bronzo.

L’esperienza politica con Scelta Civica

La fine della sua carriera nel mondo della scherma non l'ha allontanata dallo sport. Nel 2013 ha deciso di rimettersi in gioco candidandosi nella sua regione, le Marche, con la lista Scelta Civica: quell'anno è stata eletta deputata ed è entrata a far parte della Commissione cultura, scienza e istruzione. Il suo impegno nella politica non si è fermato a livello regionale, dato che nel marzo del 2021 è diventata sottosegretaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Draghi, una carica che ha ricoperto fino alla fine del 2022.