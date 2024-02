Elenoire Casalegno inviata all’Isola dei Famosi, l’ipotesi al posto di Alvin Elenoire Casalegno candidata al ruolo di inviata dell’Isola dei Famosi 2024. Per Alvin, inviato per cinque edizioni, si starebbe pensando ad una poltrona come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

L'Isola dei Famosi 2024 è in costruzione. Il reality di Canale 5, pronto a tornare a inizio aprile (la data dovrebbe essere quella di lunedì 8 aprile) subirà un importante restyling, sia sotto il profilo della conduzione, affidata a Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi, sia per il ruolo dell'inviato/a che racconterà dall'Honduras le vicende dei naufraghi e interagirà con la conduttrice in studio durante le puntate. Stando a quanto risulta a Fanpage.it in questa edizione il compito potrebbe spettare ad Elenoire Casalegno, pronta a sostituire Alvin che ha ricoperto questo ruolo per cinque edizioni del reality show. La stessa indiscrezione era stata lanciata nelle scorse ore anche da TvBlog.

Elenoire Casalegno opinionista all'Isola dei Famosi?

Il nome di Elenoire Casalegno non è stato ancora confermato, ma ci sono buone possibilità che spetti proprio a lei l'incarico che nelle scorse edizioni è stato affidato a diversi volti della Tv da Marco Mazzocchi a Massimo Caputi, passando per Paolo Brosio, Francesco Facchinetti, Filippo Magnini, Rossano Rubicondi, Stefano De Martino, il già citato Alvin e la stessa Vladimir Luxuria. Se Casalegno dovesse essere confermata in questo ruolo, sarebbe di fatto la prima donna, dopo l'attuale conduttrice, a ricoprire questo ruolo. Casalegno non sarebbe alla sua prima esperienza come un reality, ma la volta precedente aveva partecipato da concorrente, in occasione della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli e Alvin opinionisti?

Quanto al resto del cast, per gli opinionisti sembra quasi fatta per l'arrivo di Sonia Bruganelli dopo le due edizioni nello stesso ruolo al Grande Fratello, mentre in coppia con lei si starebbe pensando proprio ad Alvin, di fatto promosso al ruolo di opinionista dopo tanti anni di trasferta. Nulla si sa ancora sui concorrenti, ma dalle indiscrezioni che emergono si starebbe lavorando per una compagine con almeno 4 nomi forti, per dare una struttura solida a un'edizione del reality che si preannuncia complessa.