Joe Bastianich all'Isola dei Famosi, sarà un concorrente della nuova edizione del reality Stando a quanto riporta Davidemaggio, Joe Bastianich sarebbe pronto a sbarcare all'Isola dei Famosi. Il noto ristoratore, vincitore della scorsa edizione di Pechino Express, entrerà come concorrente nel noto reality di Canale 5.

A cura di Elisabetta Murina

Joe Bastianich naufrago all'Isola dei Famosi. E questa la grande indiscrezione lanciata dal sito Davidemaggio.it riguardo al cast della nuova edizione del programma, che inizia ormai a scaldare i motivi. Il noto ristorate della tv, quindi, potrebbe lasciare la cucina e sbarcare in Honduras per mettersi alla prova in una nuova avventura.

Joe Bastianich all'Isola dei Famosi, l'indiscrezione

Stando a quanto riporta Davidemaggio, Joe Bastianich sarebbe pronto a sbarcare all'Isola dei Famosi e ad entrare nel cast del noto reality di Canale 5. Il ristoratore, si legge, "ha accettato la sfida della sopravvivenza" e dovrebbe quindi essere un nuovo concorrente del programma. Negli ultimi anni si è messo alla prova con diverse esperienze televisive, da Amici Celebrities a Pechino Express lo scorso anno, che ha vinto in coppia con Andrea Belfiore. Se la presenza di Bastianich fosse confermata, sarebbe un concorrente in grado di stare filo da torcere agli altri naufraghi, con il suo carattere spigoloso e la sua capacità di creare dinamiche.

Le esperienze di Joe Bastianich in tv

Sono diverse le esperienze televisive con le quali Bastianich si è messo alla prova negli ultimi anni. Il ristoratore e imprenditore è stato per moltissimi anni giudice di Masterchef, sia nella versione italiana in quella americana. Dopo aver lasciato il mondo dei cooking show è stato concorrente ad Amici Celebr nel 2019, giudice a Italia's Got Talent e a Name That Tune- Indovina la canzone. L'ultima esperienza televisiva è stata con Pechino Express 2023, in coppia con Andrea Belfiore, che li ha visti vincitori.