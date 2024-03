Edoardo Franco da Masterchef 12 all’Isola dei Famosi 2024: anche lui con Joe Bastianich e Marina Suma Fanpage.it è in grado di confermare la presenza del vincitore dell’edizione numero 12 di Masterchef Italia in Honduras. Confermato anche Joe Bastianich dopo una trattativa serrata. Tra le altre novità: ufficiale Eleonoire Casalegno nuova inviata al posto di Alvin. L’ha voluta Pier Silvio Berlusconi in persona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Edoardo Franco sarà uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it è in grado di confermare la presenza del vincitore dell'edizione numero 12 di Masterchef Italia in Honduras, dove ad accoglierlo ci sarà un'altra vecchia conoscenza del cooking show: Joe Bastianich. Il cast di naufraghi sarebbe già stato completato, i nomi sul tavolo sono tanti ma per adesso sono tre quelli che possiamo già sentirci di dare per certi e sono appunto: Edoardo Franco, Joe Bastianich e, come confermato da Fanpage.it la scorsa settimana, Marina Suma.

Edoardo Franco, genio e sregolatezza al servizio dell'Isola dei Famosi 2024

Edoardo Franco ha 27 anni, viene da Varese ed è il vincitore dell'edizione numero 12 di MasterChef. La sua storia ha emozionato in tanti perché era un rider con il sogno di sfondare nel mondo della cucina. Grazie alla vittoria di Masterchef Italia 12, Edoardo Franco ha pubblicato il suo primo libro di cucina, Daje edito da Baldini + Castoldi. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo potuto vedere Edoardo Franco in televisione, soprattutto da Alessandro Cattelan dove ha sorpreso tutti mangiando degli insetti. Simpatico, eclettico, la sua presenza sull'Isola dei Famosi darà quel tocco di genio e sregolatezza quest'anno.

Elenoire Casalegno inviata all'Isola: si va verso l'ufficialità

Tra le altre novità di questa edizione possiamo anche confermare la presenza di Elenoire Casalegno come inviata al posto di Alvin. Sarà la prima donna dopo Vladimir Luxuria a tenere questo ruolo, dopo anni di egemonia al maschile, da Marco Mazzocchi a Massimiliano Rosolino. Eleonoire Casalegno ha vinto la concorrenza tra una rosa molto ristretta di nomi, soprattutto grazie alla volontà del patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che, al pari di quanto fatto con la conduttrice, non ha voluto altri che lei.