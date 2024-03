Isola dei Famosi 2024, svelato il nome del nuovo opinionista accanto a Sonia Bruganelli Stando a quanto riportato da Dagospia, è stato individuato anche il secondo opinionista dell’Isola dei Famosi. Accanto a Sonia Bruganelli, infatti, siederà un altro volto del Tg5, si tratterebbe del giornalista Dario Maltese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione dell'Isola dei Famosi è ormai alle porte, dopo aver annunciato che a condurla non sarà Ilary Blasi, bensì Vladimir Luxuria, pian piano si aggiungono vari pezzi al puzzle. Proclamata anche l'inviata che sarebbe Elenoire Casalegno e l'opinionista che, escluse sorprese, sarebbe Sonia Bruganelli, Dagospia ha svelato il nome anche di chi affiancherà l'ex spalla di Alfonso Signorini in questa nuova avventura televisiva. Si tratta, ovviamente, di un volto Mediaset.

Chi sarà il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi

Il nome in questione è quello del giornalista del Tg5: Dario Maltese. Dopo l'esperimento con Cesara Buonamici, unica opinionista del Grande Fratello, si è pensato di riproporre la formula affiancando a Sonia Bruganelli, già espertissima in fatto di sentenziare e commentare le dinamiche di gioco in un reality, una voce fuori dal coro, distante da quel tipo di mondo e, anche per questo motivo, capace di fornire un'analisi decisamente interessante e non banale di quanto accade in Honduras. Se l'indiscrezione di Dagospia è confermata, quindi, il mezzobusto del primo telegiornale Mediaset, siederà in studio in prima serata, ma per un tempo molto più breve di quello che è toccato alla sua collega.

La carriera di Dario Maltese

Classe 1977, nato a Erice in Sicilia, Dario Maltese ha iniziato la sua carriera giornalistica dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche alla Luiss Guido Carli di Roma. Nel 2001, a 24 anni, entra in Mediaset ed è qui che inizia la sua carriera, passando per le redazioni di Mediasetonline e Tgcom. Nel 2006 entra a far parte della redazione del Tg5 occupandosi di politica, diventando poi inviato, dalla Francia. Negli anni ha poi condotto diverse edizioni del telegiornale, da quella delle 13 alla notturna, ma attualmente è uno dei volti più noti dell'appuntamento delle 20. Inoltre, nel 2023, ha pubblicato per Rizzoli il libro "Les Italiens. Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia", in cui tra i tanti intervista Carla Bruni, Monica Bellucci, Eleonora Abbagnato e tanti altri.