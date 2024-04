video suggerito

Piccolo incidente all’Isola dei famosi 2024 poi la lite, Greta a Rosanna: “Mi hai tirato un sacco in testa” Non c’è pace all’Isola dei famosi 2024. Durante la notte, Rosanna Lodi ha colpito Greta Zuccarello in testa con un sacco. L’incidente, ovviamente involontario, ha innescato una lite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosanna Lodi e Greta Zuccarello Foto: IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Piccolo incidente all'Isola dei famosi 2024, che ha innescato una lite tra Rosanna Lodi e Greta Zuccarello. Ma andiamo con ordine. Durante la notte, un gruppo di naufraghi si è adoperato per tenere acceso il fuoco. La situazione si è fatta più concitata quando ha cominciato a piovere. Nello spostare un sacco, Rosanna Lodi ha colpito alla testa Greta Zuccarello. Un incidente ovviamente involontario, che però ha innescato una discussione tra le due.

Rosanna Lodi ha colpito Greta Zuccarelli con un sacco

Greta Zuccarello Foto IPA

Rosanna Lodi, vedendo che il suo sacco si stava bagnando a causa della pioggia, lo ha sollevato e lo ha spostato. Nel farlo, non si è resa conto che Greta Zuccarello era distesa lì vicino e stava riposando e l'ha colpita. La naufraga ha reagito male: "Piano Rosi, mi hai tirato il sacco in testa". In confessionale, Rosanna Lodi ha raccontato l'accaduto:

Ha detto "Ahia, mi hai svegliato". Io le ho detto: "Greta, sono fuori che sto cercando di salvare il fuoco con gli altri anche per te, che sei qua sdraiata che te la dormi e non ti sei neanche alzata". La sua rispostaccia non mi è piaciuta.

Isola dei famosi 2024, il confronto tra Rosanna e Greta

Rosanna Lodi Foto: IPA

Rosanna Lodi ha provato ad avere un chiarimento con Greta Zuccarello: "A me dispiace se ti ho presa con il sacco. Comunque si risponde diversamente". La naufraga ha replicato che dato che stava dormendo "ho risposto così". Rosanna ha insistito: "C'è chi ha tenuto il fuoco vivo per tutti e chi non si è proprio svegliato, chi non si è alzato". Ma Greta ha rimarcato che hanno dei turni, per questo lei quella notte poteva permettersi di dormire. Lodi ha replicato che lei era sveglia e stava dando una mano, nonostante non fosse il suo turno:

Cosa vuol dire che non era il tuo turno. Se viene giù il diluvio universale con Noè e con tutti gli animali, tu cosa fai? Dormi lo stesso? Guarda che il fuoco serve anche a te. Si può rispondere in un modo diverso, soltanto questo.

Greta è rimasta ferma sulla sua posizione: "Mi è arrivato un sacco in testa e mi sono svegliata". E in confessionale ha liquidato la questione con poche parole: "Lei dice che le ho risposto male ma credo che stamattina fosse un po' agitata".