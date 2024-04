video suggerito

Chi è Maité Yanes, naufraga all’Isola dei famosi: la carriera da attrice e modella Maité Yanes è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Nata a Madrid, ha 34 anni ed è una modella e attrice. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a film come Il Sesso degli Angeli e programmi tv come Colorado. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maité Yanes è una concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Ha 34 anni, è nata a Madrid e di professione è una modella e attrice. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a film come Il Sesso degli Angeli e programmi tv come Colorado. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno informazioni precise a riguardo.

Chi è Maité Yanes, la carriera da attrice e modella

Maité Yanes

Maité Yanes è nata a Madrid e ha 34 anni. Fin da adolescente inizia a lavorare nel mondo della moda, dove viene notata da una prestigiosa agenzia, che la porta a calcare passerelle importanti come quelle di New York. Contemporaneamente si dedica alla sua seconda passione, la danza, e si iscrive al Broadway Dance Center. In Spagna prende parti ad alcuni musical come Grease, Flash Dance e The Beatles.

Maité Yanes ha recitato nel film il Sesso degli Angeli di Leonardo Pieraccioni

Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene invece con il film 1994, nel quale interpreta il ruolo di Cherry. Maité prende parte anche a Il Sesso degli Angeli, diretto da Leonardo Pieraccioni, recitando al fianco di Sabrina Ferilli e Massimo Ceccherini. Nel 2007 invece è stata Miss Colorado nell'omonimo show comico, insieme a Paola Di Benedetto. Ora è pronta a sperimentare una nuova avventura televisiva: sarà una naufraga dell‘Isola dei Famosi 2024.

La vita privata di Maité Yanes

Per quanto riguarda la vita privata di Maité Yanes, non si hanno informazioni certe. Non si sa quindi se inizierà la sua avventura all'isola dei Famosi single o con un fidanzato che la aspetta a casa. Anche il suo profilo Instagram, privato, non lascia trasparire alcun dettaglio. Chissà che l'avventura in Honduras possa essere l'occasione per mostrare al pubblico anche questo aspetto della sua vita, finora custodito con estrema cura.