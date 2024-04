video suggerito

Isola dei famosi, Khady Gueye accusa Rosanna: "Ha rivolto insulti razzisti a me e Sonny" Khady Gueye, concorrente dell'Isola dei famosi, accusa Rosanna Lodi di averle rivolto insulti razzisti lontano dalle telecamere del reality. La confessione in diretta di fronte a Vladimir Luxuria.

A cura di Stefania Rocco

Khady Gueye, concorrente dell’Isola dei famosi, ha accusato Rosanna Lodi, sua compagna di gioco, di averle rivolto insulti razzisti lontano dalle telecamere. L’accusa è arrivata durante la puntata andata in onda lunedì 29 aprile in piena diretta. Durante le nomination, di fronte alla conduttrice Vladimir Luxuria, Khady ha rivelato il verificarsi di una serie di episodi che l’avrebbero destabilizzata al punto da spingerla a nominare Rosanna.

Le accuse di Khady Gueye a Rosanna Lodi

Poco prima di nominare Rosanna, Khady ha spiegato le motivazioni che l’hanno indotta a fare la sua scelta: “Nomino Rosanna, sono diversi giorni che esterna frasi nei confronti miei e di Sonny a di poco carine Molto poco carine. C’è un regolamento. Non voglio ripetere le cose, ma se non siete stupidi capite. Qua dentro è la prima volta che mi capita, l’ha fatto una, due, tre volte.. Non si voleva parlarne e si lasciava andare, ma continua imperterrita e ha iniziato a stancare”. Vladimir, insospettita, le ha quindi chiesto di che tipo di insulti si trattasse: “Stai facendo un’accusa mirata, se dici che la cosa riguarda te e Sonny (ultimo concorrente eliminato, ndr), mi può venire un sospetto e quindi è meglio chiarirlo: sono insulti razzisti?”. A domanda diretta della conduttrice, Khady ha esplicitato le sue accuse: “Sono insulti pesanti, più che pesanti, sono giorni che va avanti. Razzisti? Assolutamente sì”.

Rosanna Lodi nega: “Mai pronunciato insulti razzisti”

Di fronte alla domanda della conduttrice, Rosanna ha negato di avere pronunciato frasi razziste all’indirizzo di Khady e Sonny: “Se ho mai fatto un insulto razzista? No, insulto no! Perché insulto? Che insulto dovrei fare? Io ho parlato che quando sono arrivata qua da Milano un ragazzo di colore mi ha aiutato. Ho detto di colore. Nero. Ho detto di colore, perché? Qua a nessun concorrente ho detto nulla, lo so che non si possono fare queste cose”.