Chi è Artur Dainese, concorrente dell'Isola dei Famosi 2024: la carriera da modello e la vita privata Artur Dainese è un concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Nato nel 1990, ha origini ucraine ed è un modello di professione. In passato ha partecipato come tentatore a Temptation Island Vip e come naufrago nel programma spagnolo Supervivientes.

A cura di Elisabetta Murina

Artur Dainese è un concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Nato nel 1990, ha origini ucraine e da bambino si è trasferito in Italia con la madre. È un modello di professione, che ha già partecipato ad alcuni programmi televisivi come Temptation Island nel 2021 e Supervivientes (la versione spagnola dell'Isola dei Famosi) nel 2023.

Chi è Artur Dainese, modello e influencer all'Isola dei famosi

Artur Dainese è nato a Kherson (Ucraina) nel 1990 e da bambino si è trasferito in Italia con la madre. Qui ha inseguito la sua passione per la moda, diventando modello per importanti brand come Dolce e Gabbana. Il lavoro l'ha portato a viaggiare molto l'Europa, tanto che ha deciso di trasferirsi a Ibiza, pur tornando spesso in Italia per stare vicino alla madre. Nel 2021 ha partecipato come tentatore a Temptation Island Vip, mentre nel 2023 è stato un naufrago di Supervivientes in Spagna. Ora invece è pronto per mettersi alla prova nella versione italiana del reality. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 50mila follower, si legge che è anche fondatore di un brand di kimono e di un brand di accessori in pelle.

La vita privata di Artur Dainese, nessuna fidanzata sui social

Per quanto riguarda la vita privata di Artur Dainese, non si hanno informazioni precise. Sbirciando infatti sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 50mila follower, non ci sono scatti che lo ritraggono in compagnia di una ragazza o che fanno pensare al momento sia fidanzato. Il modello sui social mostra solamente foto del lavoro e dei suoi viaggi. Non si esclude, però, che il concorrente abbia scelto di tenere la sua situazione sentimentale lontano dai social e dai riflettori. L'Isola dei Famosi potrebbe essere l'occasione per rivelare qualche dettaglio in più su di lui, anche sotto questo punto di vista.