Tragedia sfiorata all'Isola dei Famosi spagnola, concorrente incastrato nella "ruota infernale" Incidente in diretta a Supervivientes All Stars per il concorrente Bosco Martínez Bordiú, che ha rischiato di rimanere gravemente ferito durante la prova della "Ruota Panoramica Infernale". Dopo lo spavento ha rassicurato tutti: "Sto bene".

A cura di Andrea Parrella

Brutto incidente all'Isola dei Famosi spagnola. Nel corso della puntata di Supervivientes All Stars andata in onda nelle scorse ore, il concorrente Bosco Martínez Bordiú ha rischiato di rimanere gravemente ferito durante la prova della Ruota Panoramica Infernale, quando di fatto è rimasto accartocciato tra i pali della struttura a causa di un'eccessiva velocità del meccanismo. "Papà, mamma, sto bene", è stata la prima cosa che ha detto il sopravvissuto, dopo che in studio c'era stata una reazione di grande paura.

Immagini simili a Survivientes All Stars non si erano mai viste. Nel corso della diretta, stando a quanto riporta El Mundo, si sono sentite grida di dolore, e molti membri della troupe si sono fiondati in acqua a tutta velocità, non sapendo cosa fosse successo al concorrente.

Per fortuna tutto si è concluso per il meglio, senza conseguenze gravi, anche se sarebbe potuto finire in tragedia. Dalla Spagna confermano che i test a Survivor All Stars e Survivor vengono testati decine di volte prima di essere effettuati dal vivo: "Ogni angolo, ogni sporgenza, ogni meccanismo è misurato affinché non ci sia pericolo. È vero che la Ruota Infernale è già conosciuta dalla realtà . Ma ieri sera è successo qualcosa". In questo caso è accaduto che La Ruota Panoramica Infernale ha assunto una velocità mai vista prima.

Il panico in diretta, la regia cambia inquadratura

Dopo l'incidente il team di Survivor All Stars ha rimosso rapidamente il primo piano della ruota panoramica infernale e è passato alle riprese aeree del drone. L'immagine non lasciava dubbi sul fatto che fosse successo qualcosa di grave. Dall'acqua si udivano le grida di dolore di Bosco Martínez Bordiú, mentre sulla spiaggia una dozzina di componenti e diversi concorrenti si sono tuffati in acqua per aiutare il concorrente. Il medico Jorge Cerame, nel frattempo, era pronto sulla riva per curare il concorrente.

Una foto del concorrente Bosco Martínez Bordiú

Le rassicurazione del concorrente: "Solo una botta alle costole"

Intanto in studio c'era Isa, la zia di Bosco, e il resto della famiglia, calmata dal conduttore: "L'equipe medica si sta prendendo cura di lui. Una cosa del genere non era mai accaduta in nessuna edizione. Tuttavia, il Il volto della "zia Isa", come la chiama Bosco, era in preda al panico. Quindi all'improvviso è comparso nell'inquadratura lo stesso Bosco, che ha rassicurato tutti: "Boscolitos, va tutto bene. Ho cambiato posizione al piano di sopra e ho preso una botta alle costole. Ma sto bene. Zia Isa, va tutto bene".