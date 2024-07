Incidente per l’Estetista Cinica, costretta a rientrare dalle vacanze: “Mi sono tagliata un pezzo di dito” Cristina Fogazzi, nota come l’Estetista Cinica, racconta di essere stata costretta a rientrare a Roma dalle vacanze a causa di un pericoloso incidente: “Mi sono fatta molto male a un dito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Incidente per l’Estetista Cinica che ha raccontato via Instagram di essere stata costretta a rientrare in anticipo dalle vacanze a causa di un pericoloso infortunio. Cristina Fogazzi ha raccontato attraverso una serie di video postati sul suo account quanto accaduto. “Siccome me lo state chiedendo in tantissime, in occasione del mio secondo giorno di vacanze mi sono fatta molto male a un dito, anzi a approfitto per ringraziare la ragazza dell’ambulanza di Ponza che mi ha detto ‘ma tu sei l’Estetista Cinica?’”, ha dichiarato Fogazzi, mostrando il dito infortunato e bendato.

Per l’Estetista Cinica, vacanze interrotte al secondo giorno

Fogazzi si trovava in vacanza a Ponza quando si è infortunata. “Mi hanno detto che dovevo andare in ospedale quindi da Ponza sono tornata a Roma e ieri sera mi hanno operato al dito per cercare di ricostruirlo perché mi sono tagliata un pezzo di dito”, ha spiegato, mantenendo il sorriso nonostante fosse consapevole del rischio corso. Quindi, un a battuta per stemperare la tensione: “Vorrei che notaste quale dito è”. Si tratta, infatti, del medio.

Cristina Fogazzi racconta l’incidente: “Mi sono chiusa il dito nella scaletta della barca"

“Ogni tanto faccio delle storie su Instagram senza pensare che poi iniziano a telefonarmi tutti. Non rispondo perché sono in ospedale”, ha dichiarato ancora la donna, tornando sui social per spiegare la dinamica dell’incidente dopo il gran numero di telefonate ricevute, “Mi sono chiusa il dito nella scaletta della barca talmente forte che ho fatto l’esplodere l’osso dell’ultima parte della falange. Me l’hanno ricostruito, per fortuna. Adesso sono in ospedale ma mi dimettono. Andrà medicato venerdì. Sto bene, non fa neanche particolarmente male. Adesso devo capire che cosa fare con le mie vacanze ma non è un problema. L’importante è che questa cosa si sia risolta”.