video suggerito

Fernanda Lessa vittima di un incidente, le foto sui social: “Doveva essere una passeggiata col cane” La top model e showgirl ha mostrato un reel sui social nel quale si vedono le sue condizioni nelle ultime due settimane. Un brutto incidente che le ha causato un taglio al viso, più precisamente alle sopracciglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un brutto incidente per Fernanda Lessa. La storica top model e showgirl ha mostrato un reel sui social nel quale si vedono le sue condizioni nelle ultime due settimane. Un brutto incidente che le ha causato un taglio al viso, più precisamente alle sopracciglia. Sono stati necessari addirittura quattro punti di sutura. Nel video, si vede progressivamente come migliorano le condizioni. Adesso, come ha scritto, "non sono ancora al 100%, ma quasi".

Il racconto di Fernanda Lessa

Fernanda Lessa ha raccontato di essersi fatta male due settimane fa e nel video mostra gradualmente come il viso, da profondamente tumefatto, ha cominciato a migliorare.

Dovrebbe essere solo una passeggiata con i miei due cani al parco. Invece sono caduta dal sesto gradito di faccia per terra. Sono grata al cielo per non aver rotto gli zigomi, il naso, i denti, nessun danno serio alla testa. Quattro punti alle sopracciglia. Non sono ancora al 100%. Ma quasi.

Gli auguri dei fan di Fernanda Lessa

Le immagini di Fernanda Lessa hanno ovviamente scioccato i fan che si sono scatenati sui social. Sono arrivati, infatti, numerosi messaggi di sostegno all'indirizzo della storica modella e soubrette, protagonista a Le Iene e anche a L'Isola dei Famosi nell'edizione del 2006. Tantissimi fan si sono ovviamente preoccupati dopo aver visto le immagini dell'incidente. Tra i commenti che sono arrivati sulla pagina social di Fernanda Lessa, alcuni di questo tipo: "Ti auguro una pronta guarigione", "Mi dispiace, Fernanda. Rimettiti presto", e ancora "Che spiacevole imprevisto, ti mando tante energie positive, spero che tu ti riprenda presto". Ad ogni modo, adesso non c'è più da preoccuparsi perché, come ha mostrato proprio lei stessa nelle sue stories su Instagram, la guarigione sembra ormai vicina dopo due settimane di convalescenza.