Marco Maddaloni svela i cachet di GF e Isola: "5mila euro a settimana, trattenute anche sul montepremi" Marco Maddaloni svela con estrema precisione le cifre connesse alla sua partecipazione ad alcuni dei reality più famosi della televisione: "A Pechino Express 1500 euro a settimana, 4000 all'Isola e 5000 al Grande Fratello".

A cura di Stefania Rocco

Marco Maddaloni è il primo ex concorrente di un reality show a svelare con estrema chiarezza le cifre relative alla sua partecipazione ai format di punta di alcune delle principali reti italiane. Il judoka, abbandonata la carriera sportiva, ha preso parte a Pechino Express, all’Isola dei famosi (reality che lo ha visto trionfare e, quindi, conquistare il montepremi finale) e al Grande Fratello. Proprio il format condotto da Alfonso Signorini sarebbe quello che gli ha consentito di guadagnare di più.

Marco Maddaloni: “Con Pechino Express non mi sono arricchito”

Marco Maddaloni, intervenuto durante Pop Podcast, ha reso noti i cachet legati ai programmi tv cui ha partecipato: “Se è vero o no che con i reality si guadagna bene? Dipende, io però posso dirti i miei cachet, quelli che ho preso in ogni reality, quindi parlo per quella che è la mia esperienza. A Pechino Express ad esempio mi hanno dato 1.500 Euro a settimana, poi tu sai che devi pagare un’agenzia, poi devi pagare le tasse, per questo non è che mi abbiano arricchito dieci puntate”.

La differenza tra Pechino Express e il Grande Fratello

Diversa la situazione con i reality targati Mediaset che avrebbero consentito a Maddaloni di guadagnare di più: “A L’Isola dei Famosi il discorso cambia e ho preso un po’ di più. Lì per quel periodo per me era già più importante, di soldi lì ne prendevo 4.000 Euro a settimana e per questo io dovevo durare il più possibile. Inoltre il montepremi finale lo dai in beneficenza in parte e il restante puoi tenerlo, ma non è una cifra esatta. Infatti parliamo di gettoni d’oro e poi ci sono anche le trattenute sul conto. Quindi non è tutto intero come può sembrare. Al Grande Fratello invece ho preso 5.000 Euro a settimana. Però lì le settimane sono sproporzionate e per questo uno guadagna molto di più”.