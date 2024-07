Karina Cascella conferma di essere stata contattata per il GF, ma aggiunge: “Ho preferito bloccare la trattativa”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Dopo alcune voci che si sono inseguite in queste settimane attorno aipossibili nuovi concorrenti del Grande Fratello, secondo cui ci sarebbe stata anche Karina Cascella, l'influencer ha confermato di aver fatto il provino, ma anche ribadito i motivi che l'hanno spinta a rivalutare la proposta di Alfonso Signorini, bloccando così la possibile trattativa.

Il racconto del provino con Signorini

In una serie di storie pubblicate su Instagram, dopo la valanga di domande che le sono state poste a riguardo, Karina Cascella specifica cosa è accaduto in queste settimane e, quindi, in che modo si è svolto il provino per il Grande Fratello che, alla fine, davvero c'è stato. L'opinionista spiega nel dettaglio come si è svolta la chiacchierata con Signorini:

Mi hanno contattato gli autori del GF, così come è successo per L’Isola dei Famosi. Io sono andata a fare due chiacchiere, il famoso provino. Ho parlato con gli autori e con Alfonso Signorini. Erano presenti autori che conoscevo già e altri che non conoscevo. Sono stati tutti molto carini. Alfonso è stata una piacevolissima scoperta, non lo conoscevo, sono stata piacevolmente colpita. Lui è stato genuino e molto disponibile, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sono rimasta colpita dalla persona che è. Da lì, dopo il casting c’è stata una proposta e dopo la mia risposta alla proposta la trattativa si è interrotta. Lo so, ci sono persone che farebbero qualsiasi cosa per partecipare al un programma così popolare che garantisce molte possibilità a livello economico e cose per quanto riguarda il lavoro con i social.

La risposta di Karina Cascella al GF

Cascella, quindi, dichiara apertamente di aver espresso delle perplessità in merito all'idea di lasciare casa per troppo tempo, considerando l'attività da lei gestita e soprattutto il fatto che sua figlia sia in procinto di iniziare il liceo, ragion per cui sente di doverle stare accanto:

Io però ho dovuto dare una risposta dettata dalle mie priorità che sono la mia famiglia, la mia attività e la mia bambina che inizierà il liceo. Sei mesi lontana da tutto è davvero troppo tempo. Ho preferito interrompere il tutto, perché non proseguisse. Io sono una che non fa le cose a metà. Non vado una settimana e mi ritiro, se inizio una cosa la faccio bene. Non sarò una concorrente e mi dispiace tanto deludere gli amanti del trash. C’è chi tirerà un sospiro di sollievo e parlo di Lino. Se mi avesse trovata in casa, il falò di Temptation Island sarebbe stato nulla a confronto rispetto a quello che gli avrei fatto passare. Detto questo però ribadisco agli autori, che io sono sempre disponibile per fare l’opinionista.