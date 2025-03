Signorini furioso con Beatrice Luzzi al GF: “Hai riportato a Shaila informazioni esterne, è una cosa non corretta”

video suggerito

Nella puntata del 17 marzo del Grande Fratello, in studio c'è stato un momento di tensione tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. Il motivo della discussione è stata Shaila Gatta: l'opinionista, infatti, ha difeso l'ex velina di Striscia La Notizia da Stefania Orlando, che in un post su X l'aveva accusata di aver lasciato Lorenzo Spolverato solo perché si era resa conto che la coppia non stesse raccogliendo seguito dal pubblico. "Sotto quel post ci sono decine di commenti negativi, stai tranquilla", ha detto Luzzi. L'affermazione ha suscitato una dura reazione da parte del conduttore.

Il post di Stefania Orlando contro Shaila Gatta

Il conduttore ha chiamato al centro dello studio l'ex concorrente Stefania Orlando, che si è detta dubbiosa sulla (ormai ex) coppia formata da Shaila e Lorenzo. Su X, poche ore prima della puntata, di loro aveva scritto: "Finalmente #shaila prende le distanze da #Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?". Beatrice Luzzi ha allora preso parola, difendendo Shaila.

"Quando Shaila ha preso la decisione di lasciare Lorenzo, Stefania l'ha molto incoraggiata e si è complimentata, quando è arrivata la madre, Shaila aveva già lasciato Lorenzo e comunque l'ha fatto per una scenata di lui indimenticabile, di cui ancora non abbiamo avuto ben chiare le motivazioni e le spiegazioni, di fronte alla quale qualunque donna avrebbe dovuto lasciare il proprio uomo. Shaila, sappi che sotto questo post di Stefania ci sono decine e decine di commenti negativi, quindi stai tranquilla", ha detto Luzzi.

Lo screzio tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini

Le affermazioni dell'opinionista hanno spinto su tutte le furie Alfonso Signorini, che le ha ricordato di non poter intervenire per riportare informazioni dall'esterno: "Beatrice, noi abbiamo letto il post di Stefania come ex concorrente. Tu nelle vesti di opinionista non puoi rivelare questi commenti dall’esterno, per regolamento non si può fare. Hai fatto una cosa non corretta”. "Era importante che Shaila lo sapesse, lo trovo scorretto", ha ribattuto lei, ma il conduttore non le ha lasciato spazio: "Non si può fare; tu rimani delle tue convinzioni".