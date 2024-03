Valentina Melis, ex di Massimiliano Varrese apre al futuro: “Avremo tanto da parlare, sono fiera di te” La ex moglie e la figlia di Massimiliano Varrese fanno una sorpresa per la finale del Grande Fratello. La Melis apre al futuro: “Avremo tanto da parlare, ma sono fiera del tuo percorso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il primo momento ad alto tasso emozionale della finale del Grande Fratello arriva per Massimiliano Varrese. Valentina Melis, ex dell'attore nonché madre di sua figlia, è passata a trovare il concorrente finalista. "Farò di tutto quando esco da qua per ricostruire la mia famiglia", aveva promesso a se stesso Massimiliano e lei ha risposto a questa riflessione attraverso la stilettata di Alfonso Signorini: "Avremo tanto da parlare, ma ti assicuro che sarai il primo a saperlo". La sorpresa più grande, però, è l'arrivo della loro figlia Mia, dopo sette mesi nella casa del Grande Fratello.

Le parole di Valentina Melis

Valentina Melis, ex moglie del concorrente, ha apprezzato il percorso di Massimiliano Varrese e ci ha tenuto a farglielo sapere.

Sono emozionatissima e cerco di parlarti e raccontarti tutto. È stato un viaggio lunghissimo. Quasi sette mesi, mai ci saremmo aspettati tutto questo. Un sacco di montagne russe sia per te dentro che per me fuori. Un viaggio tortuoso di emozioni e sentimenti ma l'abbiamo vissuto assieme. Io l'ho vissuto fuori anche io con un filo rosso che ci legherà per sempre e che è nostra figlia. Tutte le emozioni che hai vissuto tu, io le ho vissute amplificate con lei che ci tiene uniti. Ho conosciuto il Massimiliano che conosco io. Hai mostrato la parte più divertente di te, è veramente quello che avete visto in questo mese e mezzo. Sono fiera di questo tuo percorso, nonostante tutto.

L'arrivo della figlia Mia

Dopo un videoclip nel quale Mia racconta a suo padre i progressi degli ultimi sette mesi, alla fine della clip la sorpresa è proprio la presenza di Mia, arrivata per una grande sorpresa. Commozione in studio come tra i presenti e Massimiliano promette: "Sono molto orgoglioso di te perché sei una bambina fortissima e sei la mia vita. Papà stasera torna a casa e domani starà tutto il giorno con te".