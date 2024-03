Le prime parole di Paolo Masella e Anita Olivieri dopo l’eliminazione, cosa hanno detto usciti dal GF Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati eliminati dal Grande Fratello nella puntata del 18 marzo. I due ‘veterani’ hanno dovuto lasciare la Casa a un passo dalla finale della prossima settimana. Le loro prime parole dopo essere usciti dalla porta rossa di Cinecittà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

82 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del 18 marzo del Grande Fratello è stata ricca di emozioni: Massimiliano Varrese è stato decretato terzo finalista di questa edizione, mentre Anita Olivieri e Paolo Masella hanno abbandonato il reality a un passo dalla finale. Il loro percorso è durato sei mesi e, entrambi, hanno condiviso l'esperienza nella Casa con delle persone speciali. Varcata la porta rossa di Cinecittà, i due concorrenti hanno commentato la loro avventura.

Le prime parole di Anita Olivieri dopo l'eliminazione

Anita Olivieri è stata la prima concorrente eliminata durante la puntata, perdendo al televoto contro Simona Tagli, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. La 25enne ha così dovuto lasciare definitivamente la Casa, dove era entrata ormai sei mesi fa. L'ultima parte del suo percorso l'ha vissuta con Alessio Falsone, con cui è nata una frequentazione, tra romantici baci scambiati in suite e prime discussioni per incomprensioni caratteriali. Entrambi però hanno ancora voglia di conoscersi una volta fuori. Varcata la porta rossa, raggiunta ancora dalle telecamere del reality, l'ormai ex concorrente ha dichiarato:

Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Non so, ma non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi, penso di aver dato tutta me stessa ed essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è la mia più grande vittoria e per questo vi dico che sono davvero felice di com’è andata.

Cosa ha detto Paolo Masella fuori dalla Porta Rossa

Anche Paolo Masella ha dovuto dire definitivamente addio alla sua avventura al Grande Fratello: il concorrente è stato eliminato durante un televoto flash nel corso della puntata del 18 marzo, che ha poi portato all'elezione di Varrese come terzo finalista. Il macellaio ha condiviso quasi tutto il suo percorso con Letizia Petris, che è diventata a tutti gli effetti la sua fidanzata, con cui vuole costruire un futuro anche lontano dalle telecamere. "Questa esperienza è stata un viaggio bellissimo, quo ho anche incontrato l’amore della mia vita, una cosa che mi ha riempito il cuore", ha spiegato Masella appena varcata la porta rossa. Poi, a proposito dell'eliminazione a un passo dalla finale del 25 marzo, ha aggiunto: "L’eliminazione non mi pesa per nulla, perché arrivato a questo punto ho preso tutto quello che potevo prendere e ho dato tutto quello che potevo dare a questa esperienza. Quindi va bene così. Sono contento sia andata in questa maniera".