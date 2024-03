Grande Fratello, Anita Olivieri su Alessio Falsone: “Rischiamo di innamorarci” Nonostante tra Alessio Falsone e Anita Olivieri ci siano stati attriti dovuti a questioni di gelosia, i due sembrano sempre più uniti: “Insieme siamo tanta roba”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non solo la storia d'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, nella Casa del Grande Fratello c'è stato spazio anche per un altro flirt, quello tra Anita e Alessio. Dopo l'idillio iniziale, le cose hanno iniziato a scricchiolare: ad Alessio non erano piaciuti gli apprezzamenti di Anita nei confronti di alcuni ballerini, commenti che avevano scatenato un litigio tra i due. Alfonso Signorini, durante la puntata di lunedì 18 marzo, tira in ballo la questione della gelosia di Alessio. I due, però, sembrano "persi l'uno dell'altra".

Il video dei ballerini cubani e i commenti di Anita Olivieri

Alfonso Signorini giudica Alessio Falsone "un gran gelosone". Dopo avergli mostrato il video in cui Anita fa commenti sui ballerini cubani nella suites, il conduttore gli chiede cosa gli abbia dato fastidio. Falsone si dice irritato sia dal commento di Anita "vorrei essere quella cintura" sia dal fatto che la ragazza tenti in tutti i modi di farlo ingelosire: "Quella frase non mi è piaciuta ma soprattutto non voglio essere messo nelle condizioni di dover rosicare e non voglio passare per stupido". Anita si difende sostenendo che il suo modo di fare ironia "è tagliente": "Era una situazione goliardica. Io mi voglio sentire libera di esprimere, lui ancora non mi conosce bene". Falsone, però, insiste: "Io sono matto di Anita, non c'è bisogno di farmi un test".

Il futuro della storia di Anita Olivieri e Alessio Falsone fuori dal GF

Nonostante gli attriti tra i due, alla domanda di Cesara Buonamici se pensano a un futuro fuori dal programma, i due rispondono di sì. Buonamici prova a dare un consiglio a Falsone: "Io per quel per poco che conosco la professione degli allenatori posso dire che so che è necessario che conoscano le persone per formare una squadra. Sforzati di conoscerla, è il suo modo di scherzare". Anita Olivieri, comunque, si dice pronta a "smussare aspetti del suo carattere" senza mettere da parte la sua indipendenza.

Il confessionale di Anita Olivieri e Alessio Falsone: "Rischiamo di finire innamorati"

Alfonso Signorini chiama Anita Olivieri in confessionale per mostrarle un video in cui Alessio rivela cosa prova davvero per lei. La concorrente si commuove sentendogli dire frasi come "Insieme siamo tanta roba" o che lei è il motivo per cui è di nuovo felice. "Rischiamo di finire innamorati in maniera pesante" scherza Anita con il conduttore. Quando Alessio la raggiunge nel confessionale, i due ammettono a Signorini e a Buonamici che forse avrebbero intenzione di andare a vivere insieme. Olivieri "per amore andrebbe ovunque" e Falsone scherza dicendo che nel suo appartamento "c'è spazio anche per il gatto di Anita". Alfonso Signorni, prima di congedarli, fa una constatazione: "Siete uno tsunami, vi vedo persi l'uno per l'altra".