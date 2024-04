video suggerito

Simona Tagli: "Ho rischiato di perdere l'affidamento di mia figlia perché donna di spettacolo" Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Tagli racconta gli anni difficili segnati dalla battaglia giudiziaria che l'ha vista contrapposta al padre di sua figlia per l'affidamento di Georgia, oggi 18enne.

A cura di Stefania Rocco

Ha rischiato di perdere l’affidamento di sua figlia Georgia a causa di un pregiudizio che stabiliva che aveva messo in discussione le sue capacità genitoriali in quanto donna di spettacolo. A raccontarlo è Simona Tagli che, reduce dalla finale del Grande Fratello, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare gli ultimi due mesi e, in particolare, gli anni trascorsi lontana dal mondo dello spettacolo. Tagli rivela che abbandonare la sua professione fu una scelta dettata dalla necessità di non mettere in discussione l’affidamento di sua figlia.

Il racconto di Simona Tagli: “Io vittima di un pregiudizio giuridico”

“Ho rischiato di perdere l’affidamento di mia figlia a causa di un impianto accusatorio spregiudicato e un pregiudizio giuridico: in quanto donna di spettacolo, è stata messa in dubbio la mia capacità genitoriale”, così Simona Tagli ha raccontato a Verissimo le fasi principali della battaglia ingaggiata con il suo ex compagno, padre di sua figlia, per l’affidamento di Georgia. Per poter continuare a crescere la sua bambina, oggi 18enne, Tagli è stata costretta a fare una serie di rinunce: “Ho dovuto mettere dei paletti ben precisi alla mia vita. Ho smesso di lavorare e ho fatto un voto di castità. Non ho più avuto altri compagni dopo la fine del rapporto con il padre di mia figlia”.

Chi è Georgia, figlia di Simona Tagli

Georgia è diventata nota al pubblico del Grande Fratello quando è entrata nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa alla madre. Figlia di Simona Tagli e dell’ex compagno Francesco Ambrosoli, oggi ha 18 anni. “Adesso lei sta bene, è contentissima”, ha raccontato ancora Simona nel salotto di Silvia Toffanin, “L’ho trovata cresciuta, ha affermato il proprio io, adesso ha 18 anni. Si è presa questi due mesi per fare delle cose senza chiedermele. Ha fatto un esame e ha ha preso 58 su 60, è stata bravissima. Io la volevo vedere avvocatessa e volevo si iscrivesse alla facoltà di giurisprudenza e invece farà l’interior designer”.