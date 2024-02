Chi è Georgia Ambrosoli, figlia di Simona Tagli e dell’ex compagno Francesco Ambrosoli Georgia Ambrosoli, 18 anni, è la figlia di Simona Tagli e del suo ex compagno Francesco Ambrosoli. Georgia studia canto, recitazione e cinese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Georgia Ambrosoli è figlia di Simona Tagli e del suo ex compagno Francesco Ambrosoli. Georgia ha 18 anni, attualmente studia recitazione, canto e la lingua cinese. Sul suo profilo Instagram si legge che è una speaker per un'emittente radiofonica dedicata agli adolescenti. Georgia e sua madre sono unite da un forte legame, Simona Tagli ha raccontato di aver combattuto una lunga battaglia legale per ottenere la custodia della figlia.

Chi è Georgia Ambrosoli, la figlia di Simona Tagli

Sul sito dell'emittente radiofonica per cui Georgia Ambrosoli fa la speaker, la ragazza scrive una descrizione di sé: "Vivo a Milano, la mia adorata città. Sono nata il 23 giugno 2005 e sin da piccola età ho sempre amato lo spettacolo in ogni sua forma. Il cinema, la moda e la televisione sono il mio mondo. Attualmente studio recitazione e canto".

La vita privata di Georgia Ambrosoli

Sul sito della radio per cui lavora, Georgia Ambrosoli ammette: "Sono innamorata della musica. Non esiste momento in cui non ascolto una canzone, anche quando mia mamma mi incarica di lavare i piatti. Amo il cinema, il mio attore preferito è Edward Norton (che spero di intervistare un giorno… insieme a tanti altri). Sono un amante delle lingue, attualmente sto studiando cinese…". Non si hanno informazioni sulla vita sentimentale di Georgia e sul suo profilo Instagram non ci sono foto insieme a un partner.

Il legame di Georgia con la mamma e con il padre Francesco Ambrosoli

Simona Tagli, a causa della partecipazione all'Isola dei Famosi, aveva rischiato di perdere la custodia di sua figlia. Tagli ha dichiarato di aver lottato con il suo ex marito Francesco Ambrosoli e di aver fatto voto di castità. Simona Tagli, durante una puntata di Grande Fratello, ha raccontato: "Ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo. Un processo che è durato tre anni. Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia. Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore, non avrei tenuto la testa sulle spalle".