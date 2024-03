Perla Vatiero e Mirko Brunetti si baciano alla finale del Gf: “Ci siamo fatti tanto male” Tra Perla e Mirko scatta finalmente il bacio in diretta: “Ci siamo fatti tanto male”, ma adesso per i due si aprono le porte di un futuro luminoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Perla Vatiero è arrivata in finale al Grande Fratello e proprio per l'ultima serata ha avuto una grande sorpresa da Alfonso Signorini, che con lei ha rivissuto tutta la storia che ha avuto con Mirco all'interno del programma. Un riavvicinamento tra i due che non era per niente previsto, anzi nessuno se lo poteva immaginare che i due che si erano lasciati così male a Temptation Island, avrebbero poi ritrovato una nuova possibilità. Un amore che inizialmente era finito perché lei era entrata per fare il suo percorso da sola ed entrare per pensare a se stessa. Una vita in frantumi quella di Perla, poi però ha ripreso i pezzi in mano. Un messaggio di Mirko: "Ci è bastato poco per capire quanto è forte il nostro amore ed è difficile spiegare quello che siamo. Siamo fiori cresciuti sotto a un temporale, come dice la nostra canzone. Ogni volta ci siamo tenuti per mano e ce l'abbiamo fatta". Ma ovviamente, Mirko è presente per lei. Una bella sorpresa.

La sorpresa di Mirko

L'arrivo di Mirko è sull'onda dell'entusiasmo: “Sono orgogliosissimo di te. Tanti si sono rivisti nella nostra storia, ma soprattutto tante ragazze si sono riviste in te. Questo mi rende orgoglio di te". Basta poco e tra i due scatta finalmente il bacio che non c'è stato prima d'ora. Poi: "Abbiamo bisogno di un po' di normalità", dice Mirko ad Alfonso. Perla è un brodo di giuggiole e si fa promettere: "Ma noi ci vediamo dopo, vero?".

Le parole di Perla

Prima che arrivasse Mirko, Perla Vatiero ha ripercorso la sua esperienza nella casa parlando ovviamente di Mirko e in questi termini:

Non me l'aspettavo. Ho perdonato e per il mio carattere non pensavo che l'avrei fatta. A oggi, voglio essere sincera e dire le cose come stanno veramente. Nel momento in cui io entro, io e lui siamo due persone molto complici e penso che si è visto, io ho accantonato tutta la rabbia che mi portavo dietro. Noi abbiamo ballato un lento la prima volta, lui ha pianto quasi e lì ci siamo resi conto dell'amore che proviamo l'uno per l'altro. Volevamo viverci questo nostro riavvicinamento fuori, avendo paura che stando qui dentro non fosse qualcosa di costruttivo. Devo dire che prima della puntata, lui mi ha detto che va sempre in tilt con me. Quando quella notte abbiamo dormito insieme, un po' di cose ce le siamo dette. È stato un crescendo. Sapevamo che c'era ancora qualcosa.