Alessio Falsone su Perla Vatiero: “Un missile, un animale”, la madre di Mirko Brunetti è “disgustata” Alcune dichiarazioni di Alessio Falsone su Perla Vatiero pronunciate nella casa del Grande Fratello non hanno fatto piacere alla madre di Mirko Brunetti che è intervenuta su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alcune dichiarazioni di Alessio Falsone su Perla Vatiero hanno suscitato la reazione della madre di Mirko Brunetti che è intervenuta su Instagram. Ma andiamo con ordine. Nella casa del Grande Fratello, gli uomini si stavano godendo una mattinata nella suite. Quando sullo schermo all'interno della suite è comparsa Perla Vatiero, Alessio Falsone si è lasciato andare a commenti da bar.

Cosa ha detto Alessio Falsone su Perla Vatiero

Alessio Falsone sembra nutrire la convinzione che a Federico Massaro possa piacere Perla Vatiero. In realtà, i giochi sono ormai chiusi. La concorrente, infatti, sembra desiderosa di dare un'altra possibilità alla sua storia d'amore con Mirko Brunetti. Dopo la tempesta che li ha travolti a seguito della partecipazione a Temptation Island, i due si sono finalmente ritrovati. Ciò non è bastato per convincere Alessio Falsone ad evitare battute inopportune. Mentre gli uomini della casa erano nella vasca idromassaggio, sullo schermo della televisione all'interno della suite è comparsa Perla Vatiero mentre era in giardino con le altre concorrenti. Alessio Falsone ha attirato l'attenzione di Federico Massaro: "Guarda quel missile che hai accanto". Massaro ha replicato: "Ma non è brutta eh, è bellina". Falsone ha continuato con apprezzamenti poco eleganti: "Bellina? È un missile. Ha pure messo tre, quattro chili ora. Hai visto com'era a Temptation Island? Era un animale. Faceva paura". Massaro gli ha dato ragione: "L'ho detto anch'io, faceva paura".

La reazione della madre di Mirko Brunetti

La madre di Mirko Brunetti, Marcella Aquilini, è rimasta disgustata dal siparietto che ha avuto luogo nella suite del Grande Fratello. In una storia pubblicata su Instagram, ha espresso tutto il suo disappunto:

Se fossi un uomo, sarei indignato con i miei simili dopo avere ascoltato i commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne come se fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata.

Non resta che attendere la semifinale del Grande Fratello, in onda giovedì 21 marzo, per scoprire se Alfonso Signorini affronterà l'argomento.