Perla Vatiero a Mirko Brunetti: “Ho sbagliato, ma ho bisogno di stare con te. Non ce la faccio più” Nella puntata del Grande Fratello del 7 marzo, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto un nuovo confronto: “Sono stata molto male” ha commentato la concorrente prima di ammettere di aver sbagliato con il suo ‘fidanzato’. Lui dallo studio ha dichiarato: “Molte cose mi hanno dato fastidio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Sono un po' stressata in questi giorni. Sono stata male, molto": con queste parole Perla Vatiero ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute nella puntata del Grande Fratello del 7 marzo. La concorrente ha sofferto per l'ultimo confronto con Mirko Brunetti con il quale ha litigato, nella scorsa puntata, per le parole in codice usate in camera con Sergio D'Ottavi. Chiamata ad entrare in mistery room, nella diretta di stasera Perla Vatiero ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con il "fidanzato".

Il nuovo confronto con Mirko Brunetti

Il primo a parlare nel nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero in puntata è stato l'ex concorrente che dallo studio ha spiegato: "A me dispiace se devo giustificarmi di cose che ho sbagliato 4 mesi fa. Pensavo che il nostro incontro in tugurio, i nostri giorni insieme avessero segnato un punto di ripartenza. Ma continuo a sbagliare. Avrei voluto che Perla ammettesse le sue colpe". La concorrente ha allora preso parola, ammettendo di aver sbagliato:

Il sentimento nei confronti di Mirko non è mai cambiato, non è andato a scemare per un altro ragazzo. Non ho mai pensato di approcciarmi ad altri. Mi sono sentita una bambina, l'ho detto più volte. Ho sbagliato. Ho parlato di cose passate perché mi toccano, mi hanno fatto del male.

Ripescando il loro passato, Perla Vatiero ha sostenuto di non aver mai usato parole forti con un'altra persona, come Mirko Brunetti ha fatto con Greta Rossetti: "Non rinfacciarmi le cose adesso" ha commentato lui, dallo studio. Alla domanda di Signorini "Ora siete più vicini o più lontani?", sono arrivate le loro risposte: "Sicuramente non così vicini. So quello che pensa di me, ma molte cose mi hanno dato fastidio" ha detto lui. " Io mi sento vicina a lui, voglio vederlo appena esco da qui. Ho bisogno di stare con lui, da soli. Non ce la faccio più" ha aggiunto lei prima di salutarlo e ritornare in salotto dai suoi inquilini.